El comisario Andrus Ansip urge a los gobiernos a desplegar el 5G "lo más rápido posible"

Barcelona (EuroEFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, ha emplazado en una entrevista con la Agencia EFE a los gobiernos de la UE a "cubrir sus países lo más rápido posible con redes de última generación" para no quedarse atrás en "la competición global" por el despliegue del 5G.

"Es una competición global y tenemos que estar entre los primeros, entre aquellos que realmente son capaces de innovar. Si alguien más hace todas esas innovaciones querrá decir que nosotros seremos simples subcontratistas y no queremos ese tipo de futuro para nuestra gente", ha declarado Ansip en una entrevista con Efe.

Durante su visita al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, Ansip ha señalado que si la Unión Europea no consigue estar entre las primeras regiones en desplegar el 5G "perderíamos en competitividad y eso quiere decir que perderemos trabajos y que solo podremos soñar con tener salarios más altos".

"Si las redes 5G no están disponibles en un futuro cercano será muy difícil innovar", ha subrayado el político estonio, que ha añadido que eso perjudicaría a industrias como las de las aplicaciones móviles, "que facturan en Europa 17 billones de euros cada año" y que "dará trabajo a 4,8 millones de personas en 2018, según estimaciones".

Ansip ha asegurado que la competencia por el despliegue del 5G no será fácil y por eso tienen "muchísima prisa", pues "por cada euro que invierte la UE en 5G, Estados Unidos invierte el doble en el mismo tiempo" y porque "China seguramente estará entre los primeros, ya que en 2019 empezarán una prueba a gran escala".

Objetivo: conseguir conectividad 5G en todas las áreas urbanas y principales vías de transporte para 2025

Uno de los objetivos de la CE es conseguir "conectividad 5G en todas las áreas urbanas y principales vías de transporte para 2025", según Ansip, que ha añadido que para 2020 "se tienen que proveer servicios comerciales de 5G al menos en una ciudad principal de cada uno de los estados miembros de la UE".

Para cumplir estos objetivos el vicepresidente de la Comisión ha señalado que "se necesitarán por lo menos 500.000 millones de euros en inversiones", lo que exigiría un cambio de la normativa actual, pues "si seguimos basándonos en las normativas existentes habrá un límite de inversión de 155.000 millones de euros".

Es por este motivo por lo que la CE se encuentra negociando con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo "un nuevo código europeo de comunicación electrónica" que permitiría que "Europa pueda tomar una posición de líder mundial en el desarrollo del 5G", ha explicado Ansip.

Europe needs to invest more into digital to compete globally: #HPC and #freeflowofdata are essential for #AI. We can build on what we have. @BSC_CNS with 13,7 Pflops capacity shows the way forward pic.twitter.com/Y4Rs4bVynx

Andrus Ansip (@Ansip_EU) 27 de febrero de 2018