López-Istúriz: Tenemos que tomarnos muy en serio estas elecciones europeas

Madrid (EuroEFE).- El secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), Antonio López-Istúriz, cree que hay que tomarse "muy en serio" las elecciones europeas de 2019, y ha pedido no votar a opciones que se presentan como "ilusionantes" pero resultan ineficaces.

"Yo quiero hacer aquí un llamamiento. Creo que las elecciones europeas son un tema que ahora nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque el Parlamento Europeo ha cambiado y las instituciones europeas están cambiando", ha afirmado el eurodiputado popular en una entrevista con Efe.



Según López-Istúriz, "Bruselas está dejando de ser una ciudad burocrática y se está convirtiendo en una ciudad mucho más política" y quienes sean elegidos el año que viene tendrán "más poder de representación política, que no existía en el pasado".



"No se pueden utilizar las elecciones europeas para votar a opciones, creyendo que no va a tener ningún tipo de influencia, 'imaginativas' o, como se dice últimamente, 'ilusionantes', a populismos, ya sean moderados o radicales, porque luego no tienen ningún efecto en lo que es la institución".



Menciona a este respecto a Podemos, partido del que dice que ha pasado "sin pena ni gloria" por el Parlamento Europeo (PE), con una "actividad legislativa prácticamente nula".



De "sus eurodiputados elegidos con gran bombo y platillo hace cinco años, ninguno continúa", salvo una diputada.



"Pablo Iglesias y todos salieron corriendo de Bruselas, y recuerdo que fueron elegidos para cambiar Europa. No han hecho absolutamente nada", enfatiza el diputado popular.



De acuerdo con las encuestas internas que maneja el PPE -elaboradas por expertos de la London School of Economics, según puntualiza López-Istúriz-, los populares europeos mantendrían su actual mayoría en la Eurocámara, "aunque insuficiente", y se produciría una "caída significativa" de los socialistas.



Respecto a los liberales, la tercera gran familia política a nivel europeo, "nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir allí", reconoce.



El grupo liberal es "un poco cajón de sastre", donde caben muchos partidos de tendencias absolutamente diversas.



"No me extraña que el presidente del grupo, Guy Verhofstadt, exprimer ministro belga, diga que para él es un dolor de cabeza cada mañana con la delegación española, porque ¿quién la compone? El PNV, PDeCAT, Ciudadanos y UPyD".



"Esto es como el aceite y el agua", observa López-Istúriz. "Ahí están todos juntitos en ese grupo que, evidentemente, no tiene ninguna influencia porque están todos peleados".

Fomentar la igualdad de género en las candidaturas

De cara a las elecciones europeas, el presidente francés, Emmanuel Macron, está promoviendo una alianza de partidos liberales europeístas, entre los que se encontraría Ciudadanos (C's), con el objetivo de repetir a escala europea el éxito de su campaña presidencial.

Preguntado por esta operación en el centro político europeo, López-Istúriz "agradece" sin ambages, en primer lugar, el triunfo de Macron en Francia por haber librado al país de una candidata a la presidencia, Marine Le Pen, eurófoba y de extrema derecha, pero, a renglón seguido, pide a Macron que no siga "caminando sobre las aguas".



"El señor Macron todavía no ha emprendido las reformas profundas que Francia necesita. Se acabó la época de las grandes palabras, hay que actuar, Francia necesita esas reformas" y, según López-Istúriz, tiene que hacerlas ya, antes de las elecciones europeas.



El secretario general del PPE ha confirmado que el proceso de elección del candidato popular a la presidencia de la Comisión Europea se abrirá oficialmente en septiembre, y que en el congreso del partido en Helsinki, en noviembre, delegados de toda Europa tomarán la decisión.



Ha recordado que la dirección del PPE siempre pide a los encargados de proponer candidaturas a los distintos cargos que presenten a mujeres.



"No queremos imponer las cuotas, pero sí estamos cada vez mucho más duros con quienes tienen que enviar candidaturas para que tengan en cuenta el factor de género. Mujeres válidas tenemos, y muchas, en el PPE", ha dicho.



Las críticas a la UE por no tener a ninguna mujer al frente de sus principales instituciones y órganos, que se han escuchado con especial fuerza con motivo de este 8 de marzo, son "muy acertadas", ha reconocido el responsable del PPE, "y tenemos que trabajar para cambiarlo", ha añadido.



"Una mayor presencia de mujeres en los órganos de liderazgo de la UE nos aproximará mucho más a la ciudadanía", ha asegurado.

