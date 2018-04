Le Maire: "Cuando se reforma en profundidad un país, hay que asumir riesgos"

París (EuroEFE).- El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, considera que su Gobierno está transformando en profundidad Francia, lo que conlleva "asumir riesgos" ante el creciente descontento social que suscitan las reformas.



"Por supuesto que cuando se reforma, cuando se transforma en profundidad un país, hay que asumir riesgos", explica Le Maire en respuestas por escrito a una entrevista de Efe, poco antes de viajar este jueves a Madrid, donde se reunirá con su nuevo homólogo español, Román Escolano.



Para Le Maire (Neuilly-sur-Seine, 1969), lo fundamental es "explicar sin descanso lo que queremos hacer, y mostrar que el rumbo que queremos mantener es el de una Francia que funcione mejor, que cree empleos para todos y que reencuentre la prosperidad".



Sus palabras llegan tras el mayor desafío que ha sufrido hasta ahora el proceso de reformas lanzado por el presidente, Emmanuel Macron, con una huelga general en los ferrocarriles franceses que consiguió prácticamente paralizar la circulación de trenes el martes y el miércoles.



Pese a todo, el ministro cree que "el peor de los riesgos es no hacer nada", lo que en los últimos años ha conducido a Francia a "acumular dificultades, desempleo masivo y unas finanzas públicas en desorden".

Francia defiende un refuerzo de la eurozona



Le Maire -uno de los grandes fichajes que Macron hizo en las filas del partido de la derecha, Los Republicanos- pone de relieve que el año pasado fue el primero en que Francia cumplió el objetivo de déficit marcado por la Unión Europea y asegura que precisamente es ahora el mejor momento para reforzar la eurozona.



Con la vista puesta en un acuerdo global el próximo junio, fija como prioridad a corto plazo "finalizar la unión bancaria: adoptar los textos legislativos, evaluar los progresos en reducción de riesgos, conseguir que la 'red de seguridad' sea operativa y eficaz, y comenzar a poner en marcha un sistema europeo de garantía de depósitos".



Asimismo, ve necesario reforzar el mecanismo europeo de solidaridad "para que sea el principal instrumento de gestión de crisis de la zona euro".



"A largo plazo, contemplamos también la puesta en marcha de un presupuesto centralizado para la eurozona, con una función de estabilización y de inversión", agrega.



Le Maire nunca ha escondido que existen diferencias entre Francia y Alemania sobre la integración económica y reconoce a Efe las "divergencias de apreciación sobre ciertos temas", pero al mismo tiempo subraya que Berlín y París saben que hay que superarlas porque "ambos creemos que la eurozona debe ser reforzada y hay que hacerlo ahora".

Las controvertidas reformas fiscales para los gigantes de internet y las grandes fortunas



Otra de las reformas controvertidas impulsadas desde su ministerio es la de la fiscalidad, que prevé una rebaja generalizada de impuestos para las empresas y las grandes fortunas, que sus críticos han tachado de insolidaria.



Le Marie defiende que ha adoptado un "enfoque equilibrado", con medidas que tienen en cuenta la "necesidad de liberar nuestra economía y animar a las empresas a tomar riesgos", ya que son éstas "las creadoras de la riqueza de nuestro país".



Sin embargo, al mismo tiempo argumenta que esto no se ha hecho a expensas de los contribuyentes, ya que se les "baja en su conjunto los impuestos".



Mucho más duro se muestra con uno de sus grandes caballos de batalla, los gigantes de internet, a los que "ya no se puede tolerar que -al margen de su nacionalidad- no paguen más que una cantidad irrisoria del impuesto de sociedades en Europa".



"Nuestro modelo fiscal debe dar el giro digital: es una cuestión de justicia. También es una cuestión de eficacia. El lucro cesante de estos ingresos digitales ya es neto en Europa y se cifra en miles de millones de euros", recuerda.



Por lo tanto, aunque aboga por concertar un plan global para gravar a esas compañías en línea con las recomendaciones de la OCDE, aplaude la reciente propuesta de la Comisión Europea de aplicar un impuesto del 3 % sobre la facturación de los gigantes digitales y pide un acuerdo sobre ésta "de aquí a final de año".

Por Enrique Rubio