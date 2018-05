Agencia anticrimen británica: La colaboración con España tras el "brexit" será crucial

Londres (EuroEFE).- La directora de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), Lynne Owens, asegura que mantener la colaboración con España será "crucial" tras el "brexit" -la salida de la Unión Europea prevista en 2019- para la seguridad de ambos países.

"Estamos intentado dejar claro que nuestra relación con España es vital para mantener a ese país y al Reino Unido seguros. Después del 'brexit' esperamos poder seguir compartiendo nuestros servicios de inteligencia y trabajar juntos en investigaciones", indica en una entrevista con Efe.

Owens explicó que, aunque "no sea una política y no negocie las condiciones del 'brexit'", se ha concentrado en "reforzar las relaciones" con España.

"La relación entre la policía española y nosotros es absolutamente vital para la seguridad de ambos países. Con los avances de la tecnología y la globalización, ningún país puede estar seguro en sus fronteras sin la ayuda de otras naciones", agrega.

Esta colaboración entre España y el Reino Unido ha desembocado en operaciones policiales exitosas como la detención del fugitivo Jamie Acourt en Barcelona el pasado 4 de abril.

Acourt, de 41 años y nacido en Londres, era perseguido por la sospecha de estar envuelto en un caso de tráfico de drogas, por lo que huyó a España.

"Esta operación fue muy importante para el Reino Unido. Tenía una orden de arresto en la Unión Europea. Estamos muy agradecidos a España por cómo llevaron la situación y por cómo nos apoyaron en la operación", matiza.

España, escondite habitual de los fugitivos británicos

Owens explica que es habitual que algunos fugitivos británicos se escondan en España y apuntó que han sido detenidas 81 personas que huyeron del Reino Unido a ese país, algunos acusados de delitos como asesinato o relacionados con la droga.

La directora general recuerda que viajó a España hace dos semanas para tratar las relaciones de ese país con el Reino Unido y, según relató, "dar las gracias" por la ayuda prestada.

"También entablamos conversaciones para extender nuestro trabajo conjunto en temas como el cibercrimen y los delitos financieros", puntualiza.

Precisamente, los delitos electrónicos son una de las mayores preocupaciones de la NCA porque es un crimen que, insiste, "no entiende de fronteras".

A través de las 160 oficinas que tiene alrededor del mundo, la NCA trata también de subsanar los problemas de la droga, "hacer más" en delitos financieros y combatir el tráfico de personas.

"Por ejemplo, una de las más exitosas operaciones recientemente fue la incautación de cuatro toneladas de cocaína en el Atlántico, en cooperación con España", señala.

Owens no quiere entrar a comparar la seguridad de Londres con la de otras ciudades de similar población, como Nueva York, pero sí agregó que "es un sitio seguro para vivir", aunque haya "signos de que el crimen está aumentando".

