Comisaria europea de Consumo: "Cambridge Analytica nos ha abierto los ojos"

Bruselas (EuroEFE).- El escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, que pudo condicionar el referéndum del "brexit" y la victoria de Donald Trump, ha logrado, según la comisaria europea de Consumo, Vera Jourová, "abrir los ojos" en la Unión Europea sobre cómo internet ha revolucionado las campañas electorales.

En una entrevista con varios medios, entre ellos Efe, Jourová se refirió a la compañía británica que, supuestamente, vendió datos de usuarios de Facebook a las campañas del candidato republicano y de los partidarios de abandonar la UE, y confió en que este caso haga que los Estados miembros estén más "vigilantes" sobre los comicios y las estrategias empleadas por los candidatos.

"¿Son las elecciones legales si se basan en una campaña en la que se han usado datos robados? ¿Queremos en Europa la situación de que los que ganan sean los que pueden pagar servicios como los de Cambridge Analytica?", se preguntó la comisaria checa.

Aunque rechazó que la Comisión Europea vaya a proponer normas para regular las campañas electorales en los países miembros, sí que celebró que el escándalo de la red social haya aumentado la conciencia sobre asuntos como la privacidad, la protección de datos, o los cambios que internet ha traído a las estrategias electorales.

"Si el caso de Cambridge Analytica resulta ser el que nos ha empujado a los políticos a plantearnos estas preguntas, habrá hecho algo bueno por la gente", apuntó.

Sobre este escándalo, que ha afectado en la UE a unos 2,7 millones de usuarios, responderá el próximo martes en la Eurocámara el fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, aunque está previsto que lo haga a puerta cerrada ante el presidente y los líderes de los grupos políticos.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30