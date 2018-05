La austeridad ha hecho más daño que las "fake news", dice la vicepresidenta CESE, Isabel Caño Aguilar

Bruselas (EuroEFE).- "La austeridad ha hecho más daño al proyecto europeo que las noticias falsas", afirmó a Efe la vicepresidenta del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Isabel Caño Aguilar, en una entrevista por la celebración del 60 aniversario de esta institución consultiva comunitaria.

"Las noticias falsas alimentan el populismo, pero lo que de verdad ha hecho daño al proyecto europeo ha sido alejarse de los ciudadanos y ciudadanas", consideró la vicepresidenta del CESE responsable de Comunicación, elegida en abril pasado para el cargo.

La austeridad ha llevado a la UE a "ninguna parte"

Una austeridad que durante años, denunció, ha llevado a la Unión Europea (UE) a "ninguna parte" y que "no ha tenido en cuenta las aspiraciones de los ciudadanos a una vida mejor, a mejores condiciones de trabajo o a mejores condiciones de vida".

Lo que hace falta ahora, en su opinión, es "más fuerza, más compromiso y unas instituciones europeas muy fuertes que sean capaces de ilusionar y de hacer que los gobiernos de los estados miembros también asuman sus compromisos".

En este sentido, según la española Caño Aguilar, las señales tienen que ser "muy claras" y "no contradictorias".

"No podemos decir por una parte que 'Europa protege' y luego obligar a los países a medidas de austeridad. Eso es contradictorio, y la gente así lo entiende aunque no sepa de economía o no entienda qué es un pacto de estabilidad o no sepa qué es el pilar social", reflexionó la que fuera directora de la oficina de UGT en Bruselas.

Lo que todo el mundo sí sabe es, añadió, "lo que gana, qué derechos tiene, qué educación o qué acceso a la salud. Esas son las cuestiones que interesan a los ciudadanos".

Es a partir de ahí, de las cuestiones sociales, de las que la UE debe partir ahora para hacer avanzar el proyecto europeo y reactivar el apoyo a una construcción cuyo embrión nació tras "la Segunda Guerra Mundial, millones de muertos y el anhelo de paz", dijo.

Mandar una "señal" a la ciudadania

"El proyecto europeo no es algo fijo, es algo que se mueve, es algo que evoluciona, es algo que debemos llevar en estos nuevos tiempos que son efectivamente difíciles", señaló.La UE necesita crear un "nuevo relato", "decirle a los europeos que Europa sigue ahí, que sus aspiraciones van a ser tenidas en cuenta, que el mundo laboral va a mejorar, que las empresas van a crecer", consideró la vicepresidenta del CESE, un órgano que aglutina a representantes de la sociedad civil organizada, desde empresarios a sindicatos pasando por diversas asociaciones.

