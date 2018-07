Dominic Raab, la nueva cara del "brexit"

Londres (EuroEFE).- El diputado británico Dominic Raab pasó este miércoles de ser una estrella en ascenso dentro del Partido Conservador a ocupar el importante cargo de negociar con Bruselas la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Raab, que apoyó el abandono del bloque comunitario en el referéndum del 23 de junio de 2016, sustituye como ministro a David Davis, que dimitió del cargo ayer por desacuerdos con la estrategia gubernamental.

Big tribute to the hard graft done by @DavidDavisMP and @SteveBakerHW. Looking forward to delivering Brexit with the dedicated @DExEUgov team of Ministers and officials.