Filip Grzegorczyk, de la PKEE: "la UE está demasiado interesada en el clima y no tanto en la seguridad del suministro"

Filip Grzegorczyk, vicepresidente de la Asociación Polaca de Electricidad (PKEE por sus siglas en inglés), ha participado recientemente en la sede de la Agencia EFE, en Madrid, en el EFEFórum Energía sobre "Los desafíos del mercado de la electricidad europea y la descarbonización de la economía" organizado por la Agencia y por EuroEFE.Euractiv.es, con apoyo de PKEE. Poco antes del debate, el experto comentó en entrevista con EuroEFE algunos de los principales retos a los cuales se enfrenta el sector de la energía en la Unión Europea (UE).

¿Por qué introducistéis el mercado de capacidad? ¿Es realmente necesario?

Sí, era absolutamente necesario. Se prevé que en los próximos años se incremente un 24% el consumo de energía (en la UE), así que nosotros realmente necesitamos introducir el mercado de capacidad, que ya ha sido notificado y aceptado por la Comisión Europea y está en sintonía con las normas europeas. Es muy importante tenerlo.

¿Qué opina de la nueva legislación europea sobre el mercado de la energía?

Es una pregunta difícil. La legislación europea en el mercado de la electricidad es un conjunto de reglas complejas, no siempre fáciles ni amables. Es como si estuviéramos en un triángulo: nosotros tenemos la seguridad, la protección del clima y el mercado. Nuestra opinión es que la Unión Europea está demasiado interesada en el clima y no demasiado en la seguridad del suministro, entonces eso puede ser una desventaja.

En lo que concierne a la última legislación que está actualmente en proceso, el llamado "Paquete de Invierno", tenemos muchas preguntas. A nosotros nos gusta que haya una propuesta del Parlamento Europeo, pero estamos en contra de la propuesta del Parlamento Europeo así como con los paquetes. Lo único que nosotros queremos es la adopción de la propuesta de la Comisión Europea como texto final, debido a que el "Paquete de Invierno" tiene una conexión muy fuerte con el mercado de capacidad. Nos gustaría obtener algunas excepciones para hacer que el mercado de capacidad funcione. Si no logramos esas excepciones, el mercado de capacidad nunca funcionará.

El elemento más importante aquí es el EPS 550, que es el verdadero problema. Nosotros no podemos introducir este EPS 550 al mercado de capacidad porque eso podría crear un mercado disfuncional. Creemos que se nos debe tratar de forma igualitaria en la Unión Europea, así que si en Alemania este EPS 550 no se aplica, tampoco se debería aplicar al mercado de capacidad polaco porque los esquemas son más o menos los mismos. Si la situación es la misma nosotros no podemos ser discriminados.

Con el objetivo de garantizar la seguridad energética, ¿No sería más racional concentrar los esfuerzos en apoyar el desarrollo de las energías renovables, especialmente en la producción eólica y el aumento de la capacidad de los interconectores?

A priori, diría que tiene razón, pero el problema es que todas las fuentes renovables, especialmente la eólica, independientemente de si es en alta mar o en tierra, necesitan una fuente de respaldo confiable y fuentes convencionales. Es una especie de paradoja: tenemos que desarrollar fuentes de energía convencionales para permitir el desarrollo de fuentes de energía renovables. Las empresas polacas de energía son líderes en el ritmo de transformación en fuentes renovables, pero cada vez que hablamos de parques eólicos, todavía tenemos que pensar en un respaldo. Realmente necesitamos que este mercado de capacidad esté funcionando para que podamos desarrollar fuentes de energía renovables. La paradoja es que necesitamos apoyar las fuentes de energía convencionales, para desarrollar fuentes de energía renovables que estén en sintonía con las directrices europeas.

¿Cuál cree que es la percepción de las pequeñas y medianas empresas del mercado minorista en Europa sobre los costos del mercado de capacidad?

No calculamos costos muy altos, pero cuando hablamos de costos siempre tenemos que preguntarnos, ¿cuál sería la alternativa a un corte (de suministro)? Las empresas son bastante conscientes del hecho de que el coste de un corte sería mucho mayor que el pago adicional por el funcionamiento de los mercados de capacidad. Por eso creemos que este reglamento será bienvenido. Si quiere estar seguro, debe pagarlo. En general, no veo ningún obstáculo en la percepción de las pequeñas empresas.

¿La introducción del mercado de capacidad podría, a la postre, impedir el desarrollo del mercado interior de la energía en la Unión Europea?

En absoluto. Ya tenemos algunos ejemplos de mecanismos de capacidad en Europa y, para ser sincero, a algunos países la Comisión Europea ni siquiera les notificó. Todo lo que hicimos en Polonia, en lo que respecta a los mercados de capacidad, estaba en sintonía con las directrices europeas. Por ejemplo, tenemos una oferta de interconectores que permiten que todos participen en este sistema. No discriminamos ningún tipo de energía, por lo que es tecnológicamente neutral. Todo es transparente y respeta las normas europeas. Si consideramos el mercado energético europeo como una combinación de más de veinte mercados nacionales que cooperan bien, eso está absolutamente en concordancia con las reglas de la UE.

Por F.H/EuroEFE.Euractiv.es/ Traducción del inglés: Laura Colonques