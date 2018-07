Tajani propone mejorar cooperación policial con África para combatir las mafias

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo este miércoles que las mafias de la inmigración, la droga y la criminalidad organizada en África obligan a la Unión Europea (UE) a aumentar la cooperación judicial y policial entre continentes.

President @IssoufouMhm expressed gratitude for the new opportunities the EU is offering Niger and confirmed commitment to fight illegal immigration. pic.twitter.com/fAK6VLalQa — Antonio Tajani (@EP_President) 17 de julio de 2018

En una entrevista telefónica con Efe desde Niamey, Tajani señaló que conviene "ser más duros" con los criminales que ponen la vida de inmigrantes y refugiados en peligro, y propuso la creación de "listas negras" de organizaciones criminales.

Cumbre sobre Libia

Para la concreción de esa y otras medidas anunció la celebración en el Parlamento Europeo, el próximo mes de octubre, de una cumbre sobre Libia, país que también ha visitado recientemente y que se encuentra en la situación más "complicada".

En ese encuentro, además de autoridades de ese y otros países de la región, Tajani invitará a organizaciones y sociedad civil.

The EU must allocate more resources and investment to support control of migratory flows in Niger and Sahel. Read the conclusions of my visit to Niamey : https://t.co/5SELLzrOeO — Antonio Tajani (@EP_President) 18 de julio de 2018

El presidente del PE insiste en la necesidad de un plan Marshall para África que permita un progreso en el continente que frene los flujos de inmigración ilegal, así como por más acuerdos de cooperación como el que existe entre la UE y Turquía.

Con vistas al impulso económico y la estabilización política africana, Tajani ha viajado a Níger con empresarios europeos, incluidos españoles, belgas, alemanes, franceses e italianos, que han podido conocer de primera mano las posibilidades sobre el terreno, principalmente en sectores como el agroalimentario y el de la energía, incluidas las renovables.

Nous allons établir une coopération entre le Parlement européen et l’Assemblee nationale du Niger . Un Parlement fort est un signe de démocratie et un élément crucial pour un la stabilité et le développement économique. pic.twitter.com/iBInBcqIf1 — Antonio Tajani (@EP_President) 18 de julio de 2018

Involucrar al sector privado en el desarrollo del Sahel

"Yo creo que en la política exterior se puede hacer mucho a través del poder económico, y desde luego para ayudar a África y su desarrollo se debe involucrar también al sector privado", afirmó.

En su visita a Níger, Tajani pudo reunirse con los portavoces de las asambleas nacionales de los países del grupo G5 del Sahel (Níger, Mali, Burkina Faso, Mauritania y Chad) y su primer ministro, Brigi Rafini, y su presidente, Mahamadou Issoufou.

Rencontre concrète avec le Premier ministre du Niger Brigi Rafini, plusieurs Membres du Gouvernement et les entrepreneurs européens pour discuter du climat des affaires et de la promotion des investissements pic.twitter.com/YI7vbG1ysU — Antonio Tajani (@EP_President) 18 de julio de 2018

Destacó que aunque es positivo que en el último presupuesto 2014-2020 se dedicarán cerca de 1.000 millones de euros a la cooperación en Níger, "debe aumentarse el presupuesto" para ese y el resto de países en África, que confronta "retos comunes" como la inmigración o el terrorismo con Europa.

En ese sentido, señaló que es necesario seguir apostando por el control de la financiación de proyectos en Libia, como el apoyo al trabajo que realiza su guardia costera.

Historias horribles de abusos

"Existen fuertes controles. Que nadie piense que el dinero europeo son regalos a los criminales", señaló Tajani, que lamentó el episodio este martes de una madre y su bebé ahogados en el mar y supuestamente abandonados por la guardia costera libia, según la ONG Proactiva Open Arms.

"No es muy fuerte la sensibilidad por los derechos humanos en algunos países. Por eso el trabajo que llevamos a cabo la ONU y la UE para que respeten", añadió.

Tajani visitó un centro de mujeres refugiadas procedentes de Libia y víctimas de trato inhumano y de violaciones, en el que pudo escuchar directamente en voz de las protagonistas "historias horribles de abusos de todo tipo".

El presidente del PE se reunió igualmente con representantes de la asamblea de Níger, incluido su homólogo de la asamblea nacional de Níger, Ousseini Tini, país al que animó a seguir siendo ejemplo para la región, empezando por su papel de lugar de tránsito de la inmigración desde Libia, que ha logrado reducir de 300.000 a 10.000 personas desde 2016.

Tajani ensalzó que solo con la cooperación de los países de origen de la inmigración y el trabajo sobre el terreno de la UE y la ONU y sus agencias es posible en África reducir la criminalidad, los flujos de inmigración ilegal y trabajar por la estabilización de las regiones africanas y el respeto a los derechos humanos.

Por Lara Malvesí (edición: Desirée García)

Para saber más:

► La seguridad de la UE depende del Sahel, avisa enviado europeo

► La UE y el Sahel: Ficha técnica