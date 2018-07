Automoción europea avisa de que el apoyo de la UE al sector acero "parece un subsidio"

Bruselas, (EuroEFE).- El secretario general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Erik Jonnaert, advirtió este miércoles del impacto que tendrán en su industria las medidas de la Unión Europea para proteger al sector del acero en respuesta a los aranceles de EEUU, y alertó de que pueden "distorsionar el mercado".

En una entrevista con Efe, el secretario general de la ACEA señaló que entienden la preocupación del sector y la UE por posibles desvíos de importaciones de acero que normalmente hubieran acabado en EEUU, pero recalcó que se trata de una industria que "está en una curva de recuperación".

The #UnitedStates is the third biggest exporter of passenger #cars to the European Union: 20% of the total value of US car #exports heads for the EU, representing 15.3% of EU car #imports by value! #Section232 | LEARN MORE: https://t.co/E8YtCNWOLR pic.twitter.com/RZeCTizCse