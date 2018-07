La cooperación de seguridad tras el "brexit" debe quedar "intacta", según el Reino Unido

Madrid (EuroEFE).- La colaboración en materia de seguridad entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido debe permanecer "intacta" tras el "brexit", ya que esta cooperación ha permitido "salvar vidas", destacó este jueves el responsable para Europa de la Lucha Antiterrorista de Reino Unido, Javed Patel.

"Queremos mantener el mismo nivel de colaboración en materia de seguridad o, en todo caso aumentarla, en marzo de 2019", fecha prevista para la salida del Reino Unido de la UE, apunta el director regional de la Red de Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo del Ministerio de Exteriores británico en una entrevista con Efe.

De gira europea para presentar la estrategia antiterrorista del Gobierno de Theresa May, Patel recaló este jueves en Madrid con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias con responsables de seguridad del Gobierno español, que al igual que el Ejecutivo británico ha lidiado con "problemas muy difíciles" a lo largo de su historia.

Tras el "brexit", Patel aseguró que se mantendrán los canales abiertos con Europol y las agencias de inteligencia europeas porque "las amenazas cruzan fronteras, y solo trabajando juntos podemos ponerles freno".

"Nuestro compromiso es mantener eso de forma incondicional, porque nos ha permitido salvar muchas vidas", subrayó.

Thank you Catherine De Bolle @Europol for a very informative visit. #Brexit means that we will have to put Europol-UK relations on a new footing, so we can continue protecting the security of citizens. pic.twitter.com/KnbnMNfF2i