La jefa del Clima de la ONU elogia la lucha de UE contra el calentamiento global

Bangkok (EuroEFE).- La secretaria ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, la mexicana Patricia Espinosa, elogió la lucha de la Unión Europea (UE) contra el calentamiento global, en una entrevista con Efe en Bangkok.

Thank you to @UNESCAP for hosting the @UN #ClimateChange Conference in Bangkok in this beautiful facilities and big thank you to the local staff who are helping the secretariat in the organization of the meeting #SB48Bangkok pic.twitter.com/yRoYQyjKrj