Borrell: La inmigración jugará un papel determinante en las próximas europeas

Cernobbio (Italia) (EuroFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, afirmó este sábado que la inmigración jugará "un papel determinante" en los comicios al Parlamento Europeo de 2019 y criticó a los líderes que emplean un discurso xenófobo para ganar rédito electoral.

"Europa se está dividiendo claramente (...) Está claro que hay unas posiciones muy de Europa cerrada y otras que entienden que necesitamos una parte de inmigración, de forma ordenada y regular, que representan en este momento seguramente Francia y España", dijo Borrell en declaraciones a Efe.

El titular español de Exteriores participó este sábado en el Foro de diálogo Ambrosetti, que se celebró este fin de semana en la ciudad de Cernobbio (norte de Italia), e intervino en un debate sobre el futuro de la Unión Europea (UE).

