Wales (Wikipedia):Internet se expone a "un gran desastre" por nueva legalidad en Europa

Madrid (EuroEFE).- Internet se expone a un "gran desastre" por los cambios legales en Europa, advierte en una entrevista con Efe el cofundador de Wikipedia Jimmy Wales, en alusión a la propuesta de directiva de derechos de autor que responsabiliza a las plataformas de las infracciones del usuario al publicar contenidos.

Es "muy arriesgado" responsabilizar hasta ese punto a las plataformas en internet, opina el empresario estadounidense, quien esta semana lanzó la versión española de su "periódico" digital WikiTribune, una plataforma en donde periodistas e internautas elaboran noticias de calidad de forma colaborativa.

El cofundador de Wikipedia, quien es además presidente emérito de la Fundación Wikimedia para la defensa de la libertad de expresión en internet, añade que la participación pública en internet "se verá dañada de forma muy grave" en el caso de que la directiva sobre propiedad intelectual europea salga adelante en los términos actuales.

Aunque aún es pronto, la gran amenaza para el público en general de esta directiva es que internet "pierda su dinamismo, y pase a estar dominado" por las grandes corporaciones, advierte Wales.

El Parlamento Europeo endureció la propuesta de la Comisión Europea para asegurar que los artistas, editores y periodistas sean remunerados apropiadamente por su trabajo cuando se comparte en plataformas como YouTube o Facebook o en agregadores de noticias como Google News.

El texto normativo recién aprobado por el Parlamento Europeo, que determina su posición en las negociaciones ahora con los Estados miembros, responsabiliza a las plataformas en línea y a los agregadores de noticias de las infracciones por derechos de autor que puedan cometer sus usuarios al publicar vínculos a contenidos protegidos legalmente.

Las plataformas pequeñas podría desaparecer, según Wales

Aunque la directiva excluye a Wikipedia, la plataforma ha sido muy crítica con esta reforma, y de hecho, sus servicios fueron cerrados temporalmente a principios de julio en protesta por esta normativa.

Which sites will block Europe due to the new #copyrightdirective? The giants, YouTube and others will find a way. Smaller competitors now have a very difficult challenge. Why is Europe handing the net to the giants?