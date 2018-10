Rosario Silva de Lapuerta, más de 15 años en el TJUE

Bruselas (EuroEFE).- Tras más de quince años de servicio como jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Rosario Silva de Lapuerta fue este martes designada como nueva vicepresidenta del máximo organismo judicial de la UE.

Es jueza del TJUE en representación española desde el 7 de octubre de 2003, cargo en el que fue renovada hasta 2021 cumpliendo así su tercer mandato, en esta ocasión, como presidenta de la Sala Primera.

Rosario Silva, nacida en Madrid en 1954, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de la capital española y pronto conseguiría ser admitida en el Cuerpo de Abogados del Estado convirtiéndose en 1978 en la primera mujer abogada del Estado, destinada a la provincia de Málaga.

#ECJ: Rosario Silva de Lapuerta elected Vice-President of the Court of Justice of the European Union https://t.co/5ML7HWv71r