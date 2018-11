Violeta Bulc: "Las emisiones cero en 2050 son una realidad" en la UE

Madrid (EuroEFE).- "Las emisiones cero en 2050 son una realidad". Así de categórica ha sido la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, en una entrevista con EFE en la que admitió que hay que tomar medidas para frenar la contaminación en las ciudades pero pidió hacerlo con una "visión global" europea.

"Lo digo en serio, esto no es solo un panfleto, esas emisiones cero (de CO2) para 2050", según la comisaria, quien añadió que "ahora vamos ver qué más, y qué debemos cambiar para llegar ahí".

Este año, Bruselas emprendió la tercera y última fase de sus acciones para modernizar el sistema europeo de transportes, en lo que se conoce como el plan "Europa en movimiento".

Este plan integra un ambicioso objetivo de la Comisión Europea (CE) para convertir a la Unión Europea (UE) en líder mundial en la innovación, la digitalización y la descarbonización.

"La electricidad es una de las alternativas más fuertes" para sustituir a los actuales combustibles, "pero estoy segura de que, para llegar a emisiones cero, habrá al menos un 20 por ciento de energías que vengan de cosas que hoy todavía no conocemos".

Incluso en la electricidad hay dos opciones, el hidrógeno y las baterías eléctricas, según Bulc, quien subrayó que en el Ejecutivo comunitario están "abiertos" a nuevas opciones.

"El mensaje importante aquí es que estamos en movimiento" para la descarbonización y decididos a "eliminar cuanto antes los efectos negativos" de las emisiones contaminantes, añadió.

Esos efectos son especialmente visibles en las grandes ciudades, en algunas de las cuales se están tomando medidas, como prohibir la circulación en el centro.

Una "visión global" europea para adoptar medidas en las ciudades contra la contaminación

"Vemos por toda Europa ahora a alcaldes actuando porque la contaminación es insostenible, está causando problemas de salud (...) no es solo la polución del aire, también la sonora", dijo.

Aunque calificó de "comprensible que la gente reclame medidas para resolver este problema", Bulc hizo un llamamiento a los alcaldes para que actúen de forma prudente, "porque lo que estamos afrontando ahora es una gran fragmentación del enfoque europeo".

"Los conductores están confusos" con las prohibiciones y "las redes logísticas no se pueden adaptar lo suficientemente rápido", por lo que "me gustaría invitar a los alcaldes a tener en mente una visión global cuando hacen esas acciones", incidió.

"Eso no quiere decir que no deban hacer nada", según la comisaria quien se mostró dispuesta a "invitar a los alcaldes y a los ciudadanos a ayudarnos a hacer lo máximo que podamos en unificar", en la Unión Europea (UE) que, paradójicamente, es líder mundial en tecnología diesel.

"Estamos promoviendo nuevas formas de movilidad, que sean más multimodales, más integradas", además de favorecer "modelos de negocio como los colaborativos y una economía compartida, donde no eres propietario (del coche), pero lo usas", añadió.

En este sentido, Bulc avanzó que trabaja en una propuesta, que espera que salga adelante cuanto antes, para que las administraciones públicas usen vehículos limpios porque "pueden liderar el camino en esto".

Se mostró partidaria también de que haya "ciertas zonas de las ciudades" sin tráfico, como ya se está haciendo por ejemplo en Milán, para facilitar, por ejemplo, el reparto de mercancías.

Garantizar un buen transporte público, zonas de aparcamiento disuasorias a las afueras de las ciudades y el uso compartido de vehículos limpios o bicicletas son otras medidas que citó para avanzar en la descarbonización del transporte.

En este sentido, Bulc anunció que la Comisión Europea va a hacer "hacia finales de año una comunicación estratégica sobre cambio climático", en la que el transporte tendrá un papel destacado.

En definitiva, se trata de "modernizar el transporte europeo", pero sin perder de vista "que conserve su principal propósito": conectar a la gente y asegurar que las empresas, a través de sistemas logísticos eficientes, pueden mantener su competitividad", concluyó la comisaria en una entrevista concedida en el marco de su presencia en el congreso anual de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), celebrada del 8 al 10 de noviembre en Madrid para preparar las elecciones europeas de mayo próximo.

