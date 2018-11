Jourová espera que España dé nuevo impulso igualdad de género en Europa

Madrid (EuroEFE).- La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, se mostró esperanzada, en una entrevista con Efe, en que España tome el testigo de los países escandinavos y se convierta en la nueva "campeona" de la igualdad de género en la Unión Europea (UE).

"España podría tomar la iniciativa y convertirse en la campeona de la igualdad de género", según Jourová, quien esta semana se reunió en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con la que dijo compartir la misma "determinación de avanzar" en estas políticas en el seno de la UE.

Jourová visitó Madrid con motivo de la celebración del congreso anual de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), con Ciudadanos como anfitrión, para lanzar su campaña a las elecciones europeas de mayo próximo, un encuentro del que salió el programa con el que pretenden recuperar el "alma" y los valores esenciales de Europa frente a las amenazas del populismo y los nacionalismos.

Un nuevo impulso a las cuestiones de género en la UE

De su conversación "muy fructífera" con Calvo, la comisaria destacó el cambio de posición del actual Gobierno socialista con respecto a la directiva europea sobre la participación de las mujeres en los órganos directivos de las empresas.

Esa directiva propone un objetivo del 40 % de presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas en Bolsa, en las que más del 80 % de los miembros no ejecutivos son hombres y más del 90 % de los presidentes, también.

"El 62 % de las mujeres que terminan sus estudios universitarios son mujeres, y tenemos solo un 5% de directoras generales en las empresas", denunció Jourová, tras criticar la brecha salarial.

De acuerdo con datos de la Comisión Europea (CE), en 2018 las mujeres en general han ganado un 16,2 % menos que sus compañeros hombres, lo que equivale a trabajar simbólicamente "gratis" en la UE desde el pasado 3 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

"Siempre usamos los ejemplos escandinavos, quizá sea interesante que ese impulso a la igualdad de género, que ese ejemplo venga de otras partes de Europa", dijo Jourová, en alusión a España.

La comisaria dijo haberse puesto de acuerdo con la vicepresidenta del Gobierno español en "hacer algunas acciones la próxima primavera para refrescar el plan, evaluar determinadas situaciones desagradables en las que no vemos un progreso y avanzar".

La lucha contra la violencia de género

"En España se están haciendo muy bien las cosas", subrayó la política checa, quien alabó que el país esté "en primera línea" con la ley que se refiere a la violencia contra la mujer.

Pero más allá de que exista una ley o que simplemente este tipo de delito esté recogido como tal en un código penal a Jourová le parece que el principal problema de la violencia machista radica en que muchas víctimas no denuncian.

Lo peor es que, según Yourová, "estamos luchando contra algo muy fuerte, muy poderoso y que ha prevalecido durante décadas": una "fuerte creencia" en la sociedad de que "es normal la violencia contra las mujeres y es inevitable".

"Los estereotipos no desaparecen porque prohíbas esto o lo otro", reflexionó, por lo que consideró imprescindible "una acción previa, con la educación, y campañas para ayudar a las víctimas".

Por contra, Jourová se felicita de que ya se haya implementado en todos los países de la UE una directiva europea que establece un código de actuación policial en el tratamiento de las víctimas de violencia, incluida la machista, y que fija la presencia de un psicólogo o que haya declaraciones protegidas, entre otras medidas.

"Estamos incentivando que las víctimas denuncien sin miedo" y que "tengan la seguridad de que nadie les va a preguntar si llevaban una falda más corta o más larga".

También está en la vanguardia España con su legislación de apoyo a las víctimas del terrorismo, concedió la comisaria, quien destacó que la UE cuenta, no obstante, con una directiva "que dice que si eres víctima de un atentado terrorista debes ser resarcido, incluso si eres extranjero".

Otro asunto que Jourová espera llevar a buen puerto es la puesta en marcha de una Fiscalía Europea, en la que ya se han enrolado 22 países, incluida España, y de cuya configuración la comisaria estuvo hablando con la ministra de Justicia española, Dolores Delgado.

"Estamos en el proceso de reclutar a su personal clave", señaló.

Anualmente se pierden unos 600 millones de euros del presupuesto de la UE por prácticas defraudadoras, pero a partir de 2020 la Fiscalía Europea podrá llevar ante los tribunales a los responsables de delitos de corrupción que afecten a las arcas comunitarias.

Por Catalina Guerrero