La UE se moviliza para nueva oleada de noticias falsas en las elecciones europeas

Madrid (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) se prepara para una nueva oleada de noticias falsas de cara a las elecciones europeas del próximo mayo, ha dicho en una entrevista con Efe la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, quien quiere luchar con datos y no con prohibiciones contra la "mentira comprobable".

"Ahora mismo (el fenómeno de las noticias falsas) está estable (en la UE), pero contamos con que se produzca un incremento en el periodo de las elecciones", ha señalado la comisaria checa.

Por eso, ha afirmado que Bruselas está "movilizando todo tipo de medios para ser más resistentes" a las también conocidas por el término anglosajón de "fake news" de cara a la crucial cita con las urnas que renovará la Eurocámara y determinará la composición de la próxima Comisión Europea (CE).

Ha indicado, por ejemplo, que están "movilizando a los países (de la UE) para que creen sus propios equipos" de lucha contra la desinformación, a imagen y semejanza de la unidad especial de la UE que vigila desde septiembre de 2015 ese fenómeno, llamada East StratCom.

La tarea de ese equipo es desenmascarar informaciones que considera tergiversadas o directamente incorrectas, especialmente prorrusas y, a cambio, contrarrestarlas con datos y promocionar las políticas comunitarias.

