Director de Ingeniería de Google Europa: "Nosotros no vendemos datos"

Madrid (EuroEFE).- Cada año, 500 millones de personas aceptan la política de privacidad de los productos de Google, una treintena de páginas en PDF en las que los usuarios temen que se esconda el uso fraudulento de sus datos: "Nosotros no vendemos datos", asevera el director de ingeniería de Google EMEA, Stephan Micklitz.

La compañía tiene un modelo de negocio basado en la venta de espacios publicitarios, pero sus clientes nunca acceden a información de los usuarios: "Tus datos se almacenan en tu cuenta y solo tu tienes acceso a ellos, nadie más puede verlos", asegura el directivo en una entrevista con Efe.

El departamento que dirige este ingeniero alemán lleva años y mucho esfuerzo dedicado a una herramienta que ahora lanza bajo el nombre de "Centro de Seguridad", y que sirve para que el usuario gestione las opciones de privacidad de las aplicaciones de la compañía (Maps, Gmail, el buscador Google y Youtube) y las entienda de un modo fácil.

Gestión fácil de la seguridad

La mayoría de las opciones de esta nueva herramienta estaban disponibles desde hacía tiempo, pero ahora están puestas "en contexto" y es más fácil acceder a ella -se sitúa junto al resto de aplicaciones, en la parte superior derecha de Chrome-, explica el responsable de la compañía.

El complejo y largo documento legal del acuerdo de privacidad sigue estando ahí, "por cuestiones legales", pero el equipo que dirige Micklitz ha empleado "mucho esfuerzo" en que los usuarios entiendan "los términos que aceptan" y elijan si quieren compartir sus datos.

"Nuestro objetivo no es que le den al botón de aceptar (la política de privacidad), sino que entiendan lo que están aceptando y las opciones que tienen", subraya.

La nueva herramienta es más dinámica y se apoya en gráficos para explicar qué datos recoge una aplicación y por qué.

Y es que, aunque el procesamiento de datos tenga mala fama, su razón de ser es ofrecer un "buen servicio" al usuario; el procesamiento de datos fue lo que convirtió a Google un buen buscador.

"Pero compartirlos en una elección privada", recalca el directivo.

La normativa europea de datos refuerza los controles

La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y los escándalos que han afectado a las grandes tecnológicas por el tratamiento de los datos de sus usuarios, han obligado a las compañías a hacer un mayor esfuerzo en materia de transparencia.

"La gente quiere entender cada vez más", reconoce.

.@Buttarelli_G #GDPR is the best we could have achieved. It’s going to be good for competition and choice, if properly enforced. But we need #ePrivacy too - to say it’s going to kill #AI is #FakeNews #eudatap @CFR_org