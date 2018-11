Pedro Galindo, experto del Notariado español:"tratamos de ponérselo más difícil a los blanqueadores de activos"

Madrid (EuroEFE).- El combate contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no conoce tregua. En el mundo de la hipervelocidad digital, en un entorno en el cual el crimen refina cada día sus técnicas de ocultación, las autoridades e instituciones mundiales expertas en esta compleja materia, entre ellos el Notariado español, son aliados indispensables en esa cruzada. Pero queda mucha tarea por hacer, en un esfuerzo que debe ser común, y a escala internacional, según explica a Efe Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (OCP) de España, considerado un modelo a escala internacional.

Galindo (1967) es licenciado en Derecho y Diplomado en Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas ICADE. Abogado del Estado en excedencia voluntaria desde mayo de 2000, en que se incorporó al Consejo General del Notariado, donde dirige desde su inicio el OCP, creado por Orden del Ministerio de Hacienda, de 2005. Ha participado en reuniones internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, así como en la implantación del modelo notarial de prevención de blanqueo en Perú, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Brasil y Colombia.

¿Cuáles son los objetivos del foro internacional "Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución", que se celebra en Madrid los próximos días 26 y 27?

Uno de nuestros objetivos es reunir a las organizaciones internacionales que mandan en este tema, y reflexionar cómo podemos mejorar y sistematizar lo que estamos haciendo ahora. El mundo notarial lleva muchos años colaborando en el ámbito de la prevención del blanqueo y financiación del terrorismo, pero siempre se puede ir un poquito más allá.

Y además, detrás de ese objetivo, hay dos hechos que, creo, es importante resaltar. El primer hecho fundamental es que en el ámbito internacional del notariado, en concreto la Unión Internacional del Notariado (UINL), ha volcado su actuación precisamente en esta lucha. Se da la circunstancia de que la UINL (que aglutina a 88 países de modelo notarial similar al español) está presidida, desde 2017, por el español José Marqueño de Llano. La UINL amalgama a cerca de 300.000 notarios, los cuales representan a países que, juntos, suman casi las dos terceras partes de la población global.

Por otro lado, hay un segundo hecho notable: llevamos más de doce años de experiencia en prevención del blanqueo notarial en España, y queríamos hacer un alto y ver si lo que estábamos haciendo era correcto o había algo más por hacer.

¿Cuál es el valor añadido específico del modelo español de Notariado, que lo convierte en referente internacional?

La nota distintiva básica fue la creación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales, el cual es capaz de monitorizar en tiempo real qué se está haciendo en la totalidad de las notarías de España.

Este objetivo se consigue gracias a que, desde el 1 de enero de 2004, los notarios españoles tienen obligación de grabar en una enorme base de datos, denominada Índice Único Informatizado, la totalidad del contenido de cuanta escritura, póliza o acta autorizan o intervienen. Esa grabación la tienen que hacer con periodicidad quincenal. Nosotros, desde el Órgano Centralizado somos capaces de acceder a ese contenido, obtener y trazar datos, y extraer consecuencias. Eso ha permitido además algo muy importante: crear herramientas enfocadas sólo a la prevención del blanqueo de capitales.

En ese sentido, la herramienta básica es la Base de Datos de Titularidad Real, cuyo objetivo es saber quién es la persona física que está detrás de cualquier persona jurídica. Nos da igual que sea una persona jurídica mercantil o de otro tipo. Gracias a ese índice informatizado, hemos creado desde 2012 una base de datos de titulares reales que funciona muy bien. De hecho, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó a España en mayo de 2014, nuestro país obtuvo una nota altísima. Eso ha propiciado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejase a países de modelo notarial como el español que creen bases de datos de titular real idénticas a la nuestra. Con este tipo de instrumentos, somos capaces de decir quién es el propietario de una acción con carácter acreditado. A diferencia de otros modelos como el británico, que se basa en una pura manifestación “online”, nosotros somos capaces de trazar esa propiedad.

Como ejemplo del valor añadido del modelo notarial español podemos recordar que nosotros hemos sido capaces de responder a más de 180.000 requerimientos de información, de policía, de fiscalía, de jueces, o del servicio ejecutivo de prevención del blanqueo, en menos de 5 minutos de media. Además, tenemos en esa base de datos de titular real, en números redondos, más de 2.200.000 titularidades reales con ese carácter de acreditado.

En lo que a mí respecta, como Director del Órgano Centralizado, estoy muy orgulloso. Esta base de datos de titular real fue la que permitió que en 2016 en la cumbre de Londres de lucha contra la corrupción, España superara los estándares fijados allí.

¿Cómo se articula vuestra colaboración con las instituciones europeas e internacionales en esta materia?

Nos centramos en dos grandes áreas de colaboración internacional: la Unión Europea (UE) y otros ámbitos. En el terreno de la UE, lo que hacemos es intercambiar información, lo cual significa que a nosotros directamente, por ejemplo, nos puede preguntar (la agencia de la UE para la cooperación judicial) Eurojust, o el organismo de lucha antifraude de la Comisión Europea (OLAF). Nos suelen preguntar sobre informaciones que son relevantes para sus propias investigaciones, como es lógico. Un primer foco de esas relaciones es el puro hecho del intercambio de informaciones. Un segundo foco son la multitud de reuniones internacionales a las que asistimos, en las cuales compartimos experiencias, tipologías, análisis de cómo se está lavando ahora el dinero, cómo se está financiando el terrorismo. Evidentemente, cada sector luego tiene que adaptar esos criterios a sus especialidades. Nosotros no somos una entidad financiera, no accedemos a determinado tipo de información, accedemos a otras. La pregunta es ¿cómo podemos eso utilizarlo?

En ámbitos que no son la UE, hacemos algo muy similar. Con Interpol, también trabajamos. Y ahora estamos trabajando en un proyecto en el cual lo que queremos es que las unidades de Inteligencia Financiera de otros países, sea en América latina o la UE, nos pregunten directamente, ya sea a través de nuestra propia unidad de Inteligencia Financiera o de manera directa.

¿Cómo se va a estructurar este foro de Madrid?

Hemos querido denominar la reunión “Foro de Delitos Económicos”, ya que siempre que se genera dinero ilícito, casi siempre hay lavado de activos y blanqueo de capitales. En esas dos áreas, lo que hemos hecho es, en base a ese concepto de delitos monetarios, analizar las diferentes fases y tránsitos en los cuales ese dinero ilícito se puede generar, y qué instrumentos de lucha tenemos tanto en el área de la prevención como en el de la represión para poder, en el primer supuesto detectarlo, y en el segundo reprimirlo. Por ello, hemos articulado el foro de Madrid en diferentes partes. Una de ellas, por ejemplo, es el estudio de temas de titularidad real, o el estudio de temas de tipologías, o de valoraciones de la diferente normativa penal o preventiva. Y esa experiencia, obviamente, queremos compartirla con otros países de América Latina y la UE. No nos centramos sólo en el área de lavado de activos, ampliamos el foco a más terrenos.

En el asunto de la financiación del terrorismo hemos tenido la suerte de poder contar en Madrid con personalidades de las Naciones Unidas que llevan precisamente esos temas. Recordemos que en financiación del terrorismo se aplican estándares distintos. Es mucho más complicado localizar y analizar cuándo existe financiación de ese tipo de actividades. A diferencia del lavado de activos, en cuestión de terrorismo, el dinero que originariamente es ‘blanco’ se transforma en ‘negro’. Lo que se busca es una finalidad distinta. En el lavado de activos es justo lo contrario: el dinero que en origen es ‘negro’ lo que se pretende es transformar en ‘blanco’. El flujo cambia. Ahí también hemos querido poner el foco de atención, ya que desde el Órgano Centralizado hemos colaborado en este tipo de cuestiones muchas veces.

Es evidente la necesidad de combatir a fondo estos delitos, pero ¿cómo conciliar la necesaria fiscalización de las actividades ilícitas con la libertad individual?

Se trata de una pregunta con compleja respuesta. Creo que hay que partir de una premisa: el 99,9% de las personas que va por la calle o de las sociedades obviamente no se dedican a actividades ilícitas. Por tanto, como persona física, como punto de partida, yo tengo derecho a mi propia intimidad patrimonial. De esa premisa, ¿qué se puede extraer? ¿Cómo se pueden relacionar ambas áreas? Básicamente, la única forma de hacerlo es que la obtención y el tratamiento de la información que se dedica a prevenir o a reprimir este delito utilice instrumentos proporcionales. Y eso que suena muy bien, realmente ¿qué significa? Pues básicamente dos cosas: que quien trate esa información esté habilitado por una ley para poder hacerlo. Por ejemplo, si es la policía judicial, que tenga detrás una ley. Por tanto, tienen que existir una certeza de que quien utilice esa información, realmente está habilitado para ello.

La segunda premisa o circunstancia básica de qué significa un ‘tratamiento proporcional’ de la información es que, obviamente, ese enorme caudal de información obtenida al que podemos acceder desde el Órgano Centralizado se utilice exclusivamente para esa concreta finalidad, no para otras.

Cabe recordar que ese concepto de tratamiento proporcional fue precisamente el que utilizó el supervisor europeo de protección de datos cuando analizó el borrador de la que es ahora la V Directiva de Prevención del Blanqueo. Y lo que dijo fue, precisamente, que ese tratamiento proporcional tenía que tener esas dos patas. A partir de ahí ¿qué más? Obviamente todos los que, de alguna forma, accedemos a esta información, tenemos que estar sujetos a controles muy eficaces, a auditorías muy estrictas. Para ser sinceros, la Agencia Española de Protección de Datos es un ejemplo en este sentido, y desarrolla una labor inmensa. También obviamente, hay que ser mesurado en las consecuencias.

¿En qué se van a materializar las conclusiones que se extraigan del foro de Madrid, podrían llegar a plasmarse en medidas concretas a largo plazo?

Las conclusiones principales que se extraigan de cada uno de los grupos de trabajo, de cada una de las ponencias, se transformarán en un documento, y ese documento será utilizado por la UINL para proponer modificaciones en el ámbito del esquema normativo de prevención del blanqueo desde la perspectiva notarial. A modo de ejemplo: el Grupo de Acción Financiera Internacional hace una serie de recomendaciones, en concreto 40. Varias de esas recomendaciones están dirigidas al ámbito de los notarios o abogados. El notario, obviamente, no es un abogado, y por lo tanto, lo que pretendemos es que, con base en este foro, las consecuencias que extraigamos permitan contar con un marco normativo específico para el mundo notarial en el ámbito de prevención del blanqueo, y que ese ámbito sea global. El segundo objetivo que buscamos es que todos los notariados tengan un mínimo común denominador en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Nosotros, desde el Órgano Centralizado, hemos hecho un manual de prevención de blanqueo, el cual busca estandarizar la manera en que todos los notarios españoles cumplen con sus obligaciones en este ámbito tan complicado. También queremos tener un manual común, con unas bases mínimas, que todos los notariados puedan aplicar, sean cuales sean su especialidades, en su país. Tercer objetivo: el concepto de indicador de riesgo. En el ámbito de la prevención del blanqueo hay multitud de indicadores de riesgo, algunos de ellos evidentes, pero otros muy sutiles, por lo cual queremos hacer un mapeo de indicadores de riesgo que sean comunes a todos los países que tienen notariados como el español.

En pocas palabras: si el lavado de activos es un delito transnacional, queremos que -al menos- exista una red de tratamiento uniforme por parte del bloque notarial de las medidas que se tienen que adoptar para ponérselo más difícil.

Mejoran los sistemas de detección y control, pero -a la par- se refinan las capacidades de quienes desean ocultar sus actividades ilícitas...

Quiero ser realista: quien lava activos y se dedica “profesionalmente” a ello, casi siempre va, aunque solo sea, cinco centímetros por delante de ti. La actuación tiene que ser doble, y pasa por dificultar mediante un marco normativo adecuado que se produzcan determinados esquemas, y tiene que haber luego instrumentos que se vayan actualizando. Que exista una actualización continua en lo que son las modificaciones en los instrumentos preventivos, represivos y legales.

Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que si el dinero corre, si las estructuras de lavado de activos cada vez son más complicadas, lo que no podemos hacer nosotros es una desregulación en unos ámbitos que facilite esa tarea. Pero también tenemos que acompasar la realidad social a los instrumentos que tenemos ahora. ¿Cómo? Pues en ese esquema estamos nosotros (…) No es lo mismo cómo se lavaban activos hace 15 años en un entorno globalizado pero no tan telemático, y por lo tanto hay que adaptarse.

Hay que establecer instrumentos eficaces, pero no nos podemos convertir en un Gran Hermano. No puede ser una sociedad en la que estemos sujetos a escrutinio todos de todo lo que hacemos todos los días, ya que la mayoría de la población no se dedica a actividades ilícitas. Es una materia bastante más complicada de lo que la gente cree.

A partir del foro de la semana que viene en Madrid, y en adelante, ¿cuáles son vuestros retos futuros?

Hay dos áreas básicas en las que se tiene que acelerar la tarea: la primera es que los intercambios de información sean realmente rápidos, eficaces, fiables y veraces. Y en esa área influye muchísimo la actuación del GAFI, ya que hace evaluaciones de cada uno de los países. A ningún país medianamente serio le interesa salir mal en una evaluación. Luego eso le influye en cuestiones muy serias como el "rating" de deuda, entre otros aspectos. Segunda tarea: los países, y no quiero ser presuntuoso, se tienen que poner "las pilas", si se me permite la expresión, muchísimo, y apretar el acelerador en el proceso de generación de archivos, bases, o registros de titularidades reales. Ese es el gran reto de los próximos posiblemente dos o tres años en el terreno de lavado de activos, donde España es absolutamente pionera. Es una de las razones por las cuales organizamos ese foro: para intentar que en todos los países donde hay notariado exista un modelo parecido o similar.

Cuando hablamos de titularidades reales habría que subrayar que no es lo mismo una manifestación que una acreditación. No es lo mismo el modelo inglés que el nuestro. El modelo inglés, el "Companies House", equivale a un registro mercantil, aunque difiere en algunas cosas con el registro mercantil español. ¿Qué obligaciones tienen esas "Companies House"? "Online", sin presencia física, ante ningún funcionario público, deben decir quién es el titular real. En consecuencia, yo puedo perfectamente mentir y nadie sabe si estoy o no mintiendo ya que no hay cruces de información.

Por FH/Madrid