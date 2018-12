Snyder: Rusia está detrás del 'brexit' y del separatismo catalán

Barcelona (EuroEFE).- El historiador norteamericano Timothy Snyder, que analiza en su último libro la influencia de la Rusia de Putin en la actual deriva de los autoritarismos en Europa y América, asegura que en el 'brexit' está claro que había toda una política rusa detrás, al igual que en el auge del independentismo catalán.

En una entrevista con Efe, Snyder, catedrático en Yale y especialista en la Segunda Guerra Mundial y el holocausto, ha dicho que "está muy claro que Rusia intervino en el referéndum del 'brexit' a través de la televisión y mediante mensajes masivos en Twitter, y también está claro su apoyo al separatismo catalán, porque está a favor de cualquier independentismo incluyendo el escocés, el de California o Texas".

Snyder, que pronuncia una conferencia en el CCCB, habla diez lenguas, entre ellas el ruso y el ucraniano, y acaba de publicar en España "El camino hacia la no libertad" (Galaxia Gutenberg), en el que utiliza la metodología del historiador para analizar el presente, lo que supone recurrir a fuentes originales en muchos idiomas, "un trabajo que no hacen ni economistas ni politólogos".

Dear friends, today (3rd Dec.) I will be in Barcelona giving a lecture "A Defence of Freedom: On the Rise of Authoritarianism Today" https://t.co/BwC30RVVn1