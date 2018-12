Oleg Sentsov, un "soñador" que confía en salir pronto de prisión

Estrasburgo (Francia)(EuroEFE).- Natalya Kaplan, la prima del director de cine ucraniano encarcelado en Rusia Oleg Sentsov que este miércoles recogerá en su nombre el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, dijo en una entrevista a Efe que es un "soñador" y que "confía en salir pronto de prisión".

Kaplan explicó que Sentsov tardará unos cuantos días en saber cómo ha ido la ceremonia del que será protagonista a distancia y se guardó el secreto sobre el mensaje que en su nombre transmitirá a la Eurocámara.

"Está privado de todo acceso a cualquier medio salvo la televisión rusa, que por supuesto no va a informar sobre el Sájarov. Solo sabrá cómo fue cuando dentro de unas semanas le llegue una carta mía con algunas fotografías", dijo.

Encarcelado por planear supuestos ataques terroristas

Sentsov, que cumple una pena de 20 años en Rusia por planificar supuestos "ataques terroristas" contra las autoridades prorrusas de Crimea, acaba de regresar a prisión tras pasar por el hospital donde fue ingresado por las secuelas de una huelga de hambre de 145 días.

Sobre su estado de salud, Kaplan afirmó que tiene daños en riñón, hígado y corazón, de los que no saben si se repondrá nunca.

A propósito de las relaciones que mantiene la Unión Europea con Moscú, y a pesar de algunas sanciones interpuestas, Kaplan señaló que "existen demasiados juegos bajo la alfombra" y que "hay intereses nacionales muy grandes en medio".

Rusia "es un régimen dictatorial a las puertas de Europa, pero la UE cuando (el presidente ruso Vladímir) Putin hace algo malo, solo le riñe, le dice que no lo vuelva a hacer. Pero Putin lo vuelve a hacer. Y de nuevo se le riñe, y ya está. En vez de aislarle", dijo.

"Europa no es consciente de lo peligrosa que es Rusia"

"Europa no es consciente del peligro de la vecina Rusia. Europa no se da cuenta realmente. Y tampoco en 2014 eran conscientes los ucranianos", dijo Kaplan, quien opinó que si la comunidad internacional entendiera la magnitud del peligro del presidente ruso, "nadie le daría la mano".

.@FedericaMog discusses EU-Ukraine Association Agreement, once again calls for liberation of #SakharovPrize winner Oleg Sentsov and discusses situation in the #AzovSea #KerchStrait at #EPlenary pic.twitter.com/xMpXdB6PaT