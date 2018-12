Tajani aboga por "hacer valer la democracia por encima del terrorismo"

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, explicó en una entrevista a Efe cómo se gestionó la seguridad en la Eurocámara tras el atentado de este miércoles y su decisión de seguir adelante con la sesión para que "hacer valer la democracia por encima del terrorismo".

El político italiano ordenó seguir con la sesión plenaria del Parlamento Europeo (PE) a puerta cerrada tras recibir un aviso de la gendarmería francesa que les alertó de la "peligrosidad" de abandonar el edificio mientras se efectuaban las labores de búsqueda del sospechoso, que continúan.

European and French flags at half-mast in Strasbourg and a minute's silence in the Chamber.We stand shoulder to shoulder with the families of the victims.We stand shoulder to shoulder with the wounded, many of them in a serious condition. We stand shoulder to shoulder with France https://t.co/lE63SEnpgB — Antonio Tajani (@EP_President) 12 de diciembre de 2018

El propio Tajani estuvo entre los eurodiputados y personal a los que se obligó a quedarse en la sede de la institución hasta que los servicios del Parlamento Europeo, en colaboración con las autoridades de la ciudad, consideraron que era seguro desalojar.

"Nuestro trabajo es el mensaje más fuerte, la reacción más fuerte frente al terrorismo, la fuerza de la democracia y de la libertad contra la violencia de los terroristas", señaló Tajani, quien también añadió que "si ellos (en alusión a los terroristas) intentan impedir que trabajemos, es importante hacer lo contrario".

El pleno sigue con su actividad

El pleno siguió a puerta cerrada hasta medianoche y esta mañana la Eurocámara retomó su actividad, precisamente para votar, entre otras iniciativas, las nuevas recomendaciones de la comisión especial antiterrorista, puesta en marcha en 2017 tras los atentados de Barcelona.

"El voto de hoy -miércoles- es una respuesta contundente de este Parlamento que trabaja contra el terrorismo, no tenemos miedo", insistió el presidente Tajani, en alusión al informe con recomendaciones de la comisión especial antiterrorista puesta en marcha en la Eurocámara tras los atentados de Barcelona.

We must react by doing exactly the opposite of what those who want to hurt democracy expect. We must not change our way of life. We must move forward. This is why the European Parliament keeps working #Strasbourg pic.twitter.com/EBpliyGly3 — Antonio Tajani (@EP_President) 12 de diciembre de 2018

Preguntado sobre cómo pasó la noche después del atentado, el político italiano de Forza Italia dijo que tan solo pudo "pasar por el hotel para afeitarse y cambiarse de ropa".

Tajani aseguró que el de ayer fue uno de los momentos "más duros" desde que asumió la presidencia del parlamento a comienzos de 2017.

"También lo fueron los ataques de París y Bruselas, cuando era vicepresidente y responsable de seguridad, pero sin duda, este es de los más complicados", dijo.

Tras esos ataques, ocurridos 2015 y 2016 respectivamente, se activó el actual nivel de alerta amarillo, un nivel de seguridad antiterrorista que el presidente de la Eurocámara considera "alto".

"No necesitamos cambiar el nivel de alerta amarillo, tenemos una seguridad y funcionariado muy capacitados para defender y proteger los edificios de las instituciones y su interior, al igual que ahí fuera están, por ejemplo, la policía francesa y belga", explicó.

Por una Eurocámara unida

Tajani hizo un llamamiento a no "generar confusión" y evitar "divisiones" para ofrecer una respuesta "dura pero conjunta" frente al terrorismo.

#Strasbourg is a symbol of peace. Yesterday’s criminal act is an attack on peace, democracy and our way of life. We must continue to work to demonstrate that the strength of freedom and democracy will win over violence, crime and terror. #FutureofEurope #EPlenary — Antonio Tajani (@EP_President) 12 de diciembre de 2018

"Lo hicimos los italianos contra las Brigadas Rojas, lo hizo España contra ETA", ejemplificó el presidente del PE, que recalcó que "cuando hay una guerra en curso contra el terrorismo es importante permanecer unidos. Si no, no venceremos".

El responsable de la Eurocámara también criticó el uso propagandístico que algunos partidos políticos hacen de estos actos violentos.

"Todo el mundo sabe que ha sido un fundamentalista islamista, pero hacer propaganda no es una respuesta positiva", dijo Tajani, quien añadió que "lo importante es trabajar, no hablar, e intentar ganar esta batalla".

En total, 17 personas fueron víctimas del atentado en las proximidades del mercado navideño de Estrasburgo: tres muertos y 14 heridos entre los cuales tres permanecen en estado crítico.

Con un arma automática y un cuchillo, Chérif C., nacido en Estrasburgo, atacó a varios viandantes y posteriormente se enzarzó en un tiroteo con cuatro militares de una patrulla antiterrorista, que respondieron y le hirieron en un brazo.

Desde entonces está siendo buscado en medio de un fuerte dispositivo compuesto por 720 agentes, que tratan de dar con su paradero, según señaló hoy el ministro del Interior francés, Christophe Castaner.

Por Alberto Sánchez y Lara Malvesí (edición: Desirée García)

