UE: El acoso digital a las jóvenes reduce la participación política femenina

Vilna, 21 dic (EFE).- El creciente acoso y las críticas sexistas que sufren las mujeres jóvenes en las redes sociales las alejan de involucrarse de forma más activa en la política y eso causará en el futuro un déficit democrático en Europa.

Así lo advierte en una entrevista con Efe la directora del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, en sus siglas en inglés), Virginija Langbakk, quien destaca el surgimiento de "nuevos y modernos desafíos" que impiden alcanzar una plena igualdad.

"Nuestro estudio más reciente, en el que analizamos el mercado laboral y la digitalización de la educación, indica que pese a que las chicas y los chicos son iguales usando las tecnologías, la brecha reaparece cuando las niñas entran en internet", explica la responsable de esta agencia de la Unión Europea (UE).

"Muchas chicas son criticadas por su supuesta falta de feminidad y por su forma de expresarse. Eso hace que muchas se sientan intimidadas y no quieran debatir sobre política o mostrarse activas en la política", cuenta.

"En el futuro eso significa una falta de mujeres jóvenes en la política", afirma Langbakk, quien dirige el EIGE desde 2009.

Sin mujeres no habrá democracia

"Y si las decisiones no se toman de acuerdo a las necesidades que identifican las mujeres, eso significa que nunca habrá una democracia real, o sea, tenemos un déficit democrático", advierte.

Otro gran problema es la elección educativa que toman las chicas europeas y su inserción laboral en el mundo digital, dominado por la informática y la ingeniería.

Apenas un 17 % de los estudiantes en ese sector en Europa son mujeres, cuenta la directora de este instituto europeo, creado en 2009 y que tiene su sede en Vilna.

"Sabemos que la necesidad de profesionales en informática e ingeniería crecerá un 8 % en los próximos siete años. Sin embargo, las chicas no estudian tecnologías y no acuden a ese sector del mercado laboral", se lamenta Langbakk.

Y es que incluso entre las pocas chicas que sí se forman en ese campo, muchas de ellas al final no trabajan en ese ámbito, y se dedican a la enseñanza, a las ventas o cambian de sector.

"Y eso significa que también estas mujeres vuelven a la brecha de salarios y en el futuro al de las jubilaciones", asegura la directora de EIGE, una experta lituana-sueca que ha trabajado años en el campo de la igualdad, sobre todo en Suecia.

Pocas mujeres en el sector tecnológico

Además, esta ausencia de mujeres en el desarrollo de las nuevas tecnologías hace que falte una visión femenina a la hora de crear nuevas aplicaciones tecnológicas y nuevos programas.

"Habrá cuellos de botella en la industria, la Unión Europea será menos competitiva y no estaremos usando el potencial derivado del hecho de que las chicas hoy están mejor educadas que los chicos, y todos perdemos al final", concluye Langbakk.

En ese sentido, la directora de EIGE saluda una reciente propuesta lanzada por la presidenta del Consejo de Estado de España, María Teresa Fernández de la Vega, de organizar con vistas a las elecciones europeas de 2019 un manifiesto de mujeres líderes para "avanzar" en la lucha contra las desigualdades.

Se trata de una propuesta "muy buena", apunta Virginija Langbakk, al coincidir con Fernández de la Vega en la necesidad de "movilizar los esfuerzos de las mujeres jóvenes" para mostrar las incipientes brechas en el ámbito de las nuevas tecnologías.

El EIGE es una institución autónoma de la UE, establecida para fortalecer la promoción de igualad de género, fomentar la concienciación pública de la igualdad, además de luchar contra la violencia de género y la discriminación por motivos de género.

