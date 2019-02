Gromiko: "Rusia quiere una UE fuerte y estable"

Moscú (EuroEFE).- Rusia quiere una Unión Europea "fuerte y estable" y nunca ha estado interesada en su desintegración, aseguró a Efe Alexéi Gromiko, director del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia y nieto del legendario ministro de Exteriores soviético.

"Es una tontería especular con que a Rusia le conviene la desintegración europea", dijo

"El Gobierno ruso lo ha dicho cientos de veces. Y el presidente, Vladímir Putin, lo ha repetido en diferentes lugares y tribunas. Rusia está interesada en una UE fuerte y estable. Otra cuestión es si hay países u organizaciones interesadas en cooperar con nosotros", comentó.

Gromiko, cuyo abuelo, Andréi Gromiko, fue jefe de la diplomacia de la URSS durante casi 30 años (1957-1985), rechaza de un plumazo la tesis de que Moscú preferiría que la UE dejara de existir.

"Es una tontería especular con que a Rusia le conviene la desintegración europea o no. En Rusia todo el mundo entiende que la UE no va a desaparecer. Tiene graves problemas como el Brexit, Cataluña o Escocia. Son asuntos que deben resolver el Reino Unido y España. Pero Rusia no tiene nada que ver con eso", afirmó.

Gromiko: EEUU o China también hablan con los "burócratas" de Bruselas

Insiste en que Rusia "no es culpable de que la UE no tenga un ministerio de Exteriores y de Defensa" y recuerda que otras potencias como EEUU o China también hablan con los "burócratas" de Bruselas, pero se ven obligados a tratar con los Gobiernos de los países miembros.

"Si alguna vez se convierte en los Estados Unidos de Europa, entonces Rusia lo tratará como un socio entre iguales. Pero como por el momento no se ha convertido en un Estado y, bajo mi punto de vista, nunca lo hará ¿Qué puede hacer Rusia?", se pregunta.

Y recuerda que es difícil aceptar a Federica Moguerini como jefa de la diplomacia comunitaria cuando la propia UE en referéndum -en Francia y Holanda- rechazó en 2005 la Constitución que debía crear la figura del Ministerio de Exteriores.

"Ahora, por ejemplo, hay muchos países que están en contra de que la Unión tenga su propio Ejército. Y cómo quiere que Rusia no hable directamente con las capitales de los países miembros y sí con alguien que no existe en realidad", subraya.

En su opinión, Rusia no tiene más remedio que seguir cooperando con los países miembros, "más aún cuando hay países que quieren abandonar el bloque".

Londres "daña" más a la UE que Moscú, según el nieto del histórico jefe de la diplomacia rusa

"¿Quién está interesado en la destrucción de la UE? Esa es una pregunta más para Londres y Washington que para Moscú. Si quiere saber quién daña a la UE, vaya a Londres, no a Moscú, y pregúntele no a Putin, sino a Theresa May. ¿Por qué quieren sacar al país de la Unión y le causan un daño tan grande? Fue (el presidente de EEUU) Donald Trump quien criticó y humilló a (primer ministro francés, Emmanuel) Macron y (la canciller alemana, Angela) Merkel", apuntó.

Pese a las sanciones europeas, añade, "Putin y (el ministro de Exteriores ruso, Serguéi) Lavrov nunca han hecho afirmaciones humillantes o insultantes" hacia Bruselas.

En cuanto a las cambiantes relaciones entre la UE y EEUU, Gromiko cree que la creciente autonomía estratégica europea "no es una ilusión" y que Bruselas "no es ni un súbdito ni un vasallo" de la Casa Blanca, aunque ambos sean "muy dependientes" desde el punto de vista económico y militar.

El experto recuerda que la propia Unión anunció en julio de 2016 su intención de actuar "de manera autónoma" cuando discrepe con Washington, "lo que quedó de manifiesto en la salida de EEUU del acuerdo nuclear iraní".

"Toda la estrategia económica y militar de EEUU está dirigida a competir y contener a China en el siglo XXI"

Rusia reaccionará en cada caso "como mejor le convenga", como ocurrió en 2003 cuando Francia y Alemania se opusieron a la invasión de Irak y Moscú los apoyó, aunque EEUU siga siendo "el principal interlocutor de Moscú en materia de seguridad estratégica".

"Para Rusia no es tan importante que la UE y EEUU coincidan o discrepen, sino cómo esa situación influirá en la política de seguridad y económica de Rusia. Lo importante es que dichas relaciones no contribuyan a incrementar los riesgos y desafíos para nuestro país", asevera.

Gromiko recuerda también que es un hecho irrebatible que "toda la estrategia económica y militar de EEUU está dirigida a competir y contener a China en el siglo XXI".

"La UE es el mayor mercado en el planeta. Necesita autonomía política, económica y militar. Son procesos objetivos. EEUU quiere que la Unión sea cada vez más independiente. Y no es por Trump. Quiere que sus aliados en Europa y no sólo en Europa sean más independientes que durante la Guerra Fría", señala.

Con todo, se muestra convencido de que, aunque cambie el equilibrio de fuerzas en el mundo, "Rusia encontrará su lugar y su papel en los próximos siglos y éste no será menor que en el pasado".

Por Ignacio Ortega (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Pompeo: "No podemos dejar que Putin nos separe de nuestros amigos"