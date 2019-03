"Europa está perdiendo la humanidad", denuncia el presidente de la Cruz Roja Internacional

Barcelona (EuroEFE).- El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna, Francesco Rocca, lamenta la forma como los países europeos están gestionando la crisis migratoria y denuncia que "Europa está perdiendo la humanidad".

En una entrevista con Efe en Barcelona, Rocca criticó que se "etiquete" a los migrantes "como si no fueran personas".

"El problema no es proteger las fronteras, porque cada país tiene derecho de hacerlo. El problema es garantizar la dignidad de los seres humanos", señaló.

El presidente de Cruz Roja matizó sus palabras: "se trata de darles (a las personas migrantes) el derecho de acceder a los servicios básicos a pesar del estatus legal que puedan tener en determinado país", algo que en la práctica "no ocurre".

Rocca se mostró muy cuidadoso al hablar de política porque considera que su papel no es "hablar de gobiernos".

Protection of human dignity, neutrality, the crucial role of volunteers: these were my keywords meeting our inspiring and committed #RedCross volunteers in Barcelona @CruzRojaEsp @CreuRojaCAT #MWC19 pic.twitter.com/RO6lKPNK52

Buscar soluciones a las causas de las migraciones

Sin embargo, afirmó que "la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente" para encontrar soluciones y lidiar con las causas que llevan a miles de personas a abandonar sus países de origen y tratar de atravesar las fronteras europeas.

"Es inaceptable etiquetar a los migrantes porque eso es deshumanizar a aquellos que fueron forzados a emigrar", dijo.

Today is #ZeroDiscriminationDay.



Everybody has the equal right to be treated with respect and dignity, every day.



We reiterate the importance of creating a kinder and more understanding society by ensuring the inclusion and protection of the most vulnerable, in our work. pic.twitter.com/WKjJ8Q0KBw