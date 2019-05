Marianne Thyssen, comisaria europea de Empleo: "Mi sueño es todavía que el 'brexit' no suceda"

Sibiu (Rumanía) (EuroEFE).- La comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, asegura en una entrevista que su "sueño" sigue siendo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) no se produzca, y advierte de que la extrema derecha no plantea soluciones eficaces para los problemas europeos.

Los grandes desafíos de la Unión Europea exigen una respuesta "fuerte" conjunta

"En el 'brexit' no sabemos todavía lo que ocurrirá finalmente, pero mi sueño todavía es que no suceda y que retiren la solicitud de activar el artículo 50 (del tratado de la UE sobre la salida de un país), pero eso creo que es un sueño", afirma la política belga en una conversación con EFE y otros medios en Sibiu (Rumanía), donde los líderes de la UE celebraron una cumbre para abordar el futuro del proyecto comunitario.

La responsable de la cartera de Empleo en la Comisión Europea reconoce que su "segunda preferencia" es "por supuesto" una salida ordenada, lo cual, según constata, interesa tanto al Reino Unido como a los Veintisiete.

Sin embargo, el rechazo del Parlamento de Westminster al acuerdo de retirada tres veces ha impedido esa posibilidad hasta el momento y ha conducido a posponer dos veces el "brexit", que ahora se producirá como muy tarde el 31 de octubre.

Thyssen también pone el acento sobre la importancia de la futura relación con los británicos.

"Nuestra futura relación debe estar bien organizada porque somos vecinos, tenemos trato los unos con los otros, nos necesitamos los unos a los otros en materia de seguridad y, por tanto, necesitamos una buena relación y no una especie de relación hostil", comenta.

Otro desafío para la UE es la extrema derecha, actualmente en muchos Gobiernos y Parlamentos nacionales, y que aspira a incrementar su presencia en la Eurocámara tras las elecciones europeas de este mes.

Preguntada por si la propia UE ha tenido alguna responsabilidad en el auge de esas fuerzas, la comisaria reconoce que "quizá" se hicieron cosas "que no estaban bien", pero alerta de la ineficacia de los remedios planteados por esos partidos.

"¿Si tenemos alguna responsabilidad? Qué podemos decir, quizá también hicimos cosas que no estaban bien, no lo sé, pero en cualquier caso con la extrema derecha en Europa no puedes hacer nada en absoluto porque ellos quieren hacer creer que volviendo al aislamiento, a retirarse detrás de los muros o las fronteras nacionales, podemos resolver todos los problemas", explica.

Sin embargo, Thyssen recalca que los grandes desafíos de la Unión Europea exigen una respuesta "fuerte" conjunta.

"Si no, no tienes respuestas, así que sus soluciones son lo contrario de lo que necesitamos hacer. Ese es el mensaje que puedo transmitir a la población. Por favor, piénsalo dos veces antes de que vayas a votar y no creas que esos que tienen las llamadas soluciones fáciles para problemas muy complicados están en lo cierto", señala.

"Lo que pretenden que sean soluciones no son soluciones en absoluto", declara sobre la ultraderecha.

España debe "generar y dar oportunidades a la juventud", según Thyssen

Thyssen también se pronuncia sobre la tasa de paro en España, la segunda más elevada del club comunitario.

"Lo que necesita España es inversión y un crecimiento favorable al empleo. Creo que si ves de dónde viene España, realmente está creciendo rápido y el ritmo al que cayó el desempleo fue mayor que en otros Estados miembros, pero todavía hay una gran brecha, específicamente, en los jóvenes", asume.

En ese sentido, insta a aplicar reformas, crear un "buen entorno" y generar y dar oportunidades a la juventud, así como ofrecer la posibilidad de abandonar el país e ir "a donde hay falta de personal".

De todas formas, también llama a desarrollar el propio país "para que sea atractivo" y se pueda trabajar y regresar a él.

Sobre las subidas de los salarios mínimos en los Estados miembros, Thyssen insta a tener en cuenta que esos aumentos "no vayan tan lejos como para matar el empleo".

Aun así, respecto a España no se pronuncia y remite a las recomendaciones por país que se publicarán el 5 de junio.

En las previsiones macroeconómicas publicadas el martes, la CE proyecta que la creación de empleo en España "se ralentice conforme se modera la demanda final y como resultado del aumento del salario mínimo".

Sobre la UE en general, recuerda que pese a "algunas dudas sobre un posible enfriamiento de la economía", las estimaciones de la CE certifican que el crecimiento seguirá en 2019 y 2020.

Incluso así, asume la pérdida de peso demográfico del club comunitario con respecto a la población mundial y resalta que "si eres pequeño, debes ser fuerte".

Por Julio Gálvez (edición: Catalina Guerrero)

