ELECCIONES EUROPEAS: Buxadé (Vox) apoya a Salvini para multar a quienes rescaten migrantes por su cuenta

Madrid (EuroEFE).- El cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, se ha mostrado a favor de la propuesta del ministro de Interior italiano, Mateo Salvini, de multar a quienes rescaten por su cuenta migrantes en el Mediterráneo, una medida dirigida especialmente a las organizaciones no gubernamentales.



"No me parece para nada descabellado", ha afirmado Buxadé (Barcelona, 1975) en una entrevista con Efe en la que ha defendido además el mantenimiento de las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y que las devoluciones de inmigrantes se hagan siguiendo un proceso administrativo "muy breve" y "simplificado".



En su opinión, la propuesta del líder de la ultraderechista Liga italiana se enmarca dentro de una política de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal y en la necesidad de "monitorizar" a las ONG para determinar si operan dentro de la legalidad.



Ha argumentado que, si bien la mayor parte de los inmigrantes son rescatados por Salvamento Marítimo, en el resto de casos intervienen ONG en torno a las que "existen serias dudas sobre su eventual colaboración (con las mafias) en el trasiego de personas".



"Y yo creo que todos aquellos que colaboren con el incumplimiento de la ley deben ser sancionados, por supuesto", ha sentenciado Buxadé, para quien una forma de penalizar podría ser la revisión de las "ingentes" cantidades de dinero que reciben en subvenciones públicas, como propone Vox en su programa electoral.



En política inmigratoria, su candidato a las europeas también aboga por la devolución inmediata de los inmigrantes que entran en España saltando las vallas de Ceuta y Melilla.



"Solo hay una posibilidad: cogerlos y devolverlos a su país", ha advertido Buxadé, para quien no se trata de "devolución ni caliente ni fría", sino de enviarlos de vuelta a través de un proceso administrativo rápido y sencillo porque han entrado de forma ilegal y "ya está, no pasa nada".

Vox defiende una inmigración ordenada, similar a que llevó en los años 60 del siglo pasado a miles de españoles a Alemania o Suiza, y tacha de "inadmisible" las "agresiones" a guardias civiles como las del pasado fin de semana cuando "400 extranjeros saltaron la valla" de Melilla.

Defensa de los intereses de España

"No hay debate, tenemos que proteger a esos guardias civiles", ha zanjado el candidato, cuyo partido propone la construcción de un muro en la frontera de Ceuta y Melilla "infranqueable ante cualquier asalto masivo".



Buxadé ha insistido en que hay que "dejar claro" a los inmigrantes que "aquí no hay ningún problema en acogerles, siempre que lo hagan de acuerdo a la ley y de forma ordenada, acrediten capacidad de integración y poco más".



Un planteamiento próximo al del primer ministro de Hungría, el nacionalista Viktor Orban, cuya política migratoria ha alabado públicamente el líder de Vox, Santiago Abascal.



La decisión de donde se incluirá en el Parlamento Europeo la tomarán el 27 de mayo, la tomará Vox un día después de las elecciones, que Buxadé estará convencido de que dejarán un panorama muy distinto al actual y obligarán a reestructurar los grupos del Parlamento Europeo.



Sea cual sea la opción final, en la que también se incluye la posibilidad de no adscribirse a ningún grupo, Vox dejará claro que no respetará la disciplina de voto si se trata de medidas contrarias a los intereses de España.



Una posición que les diferenciará, ha recalcado su candidato, de lo que han hecho hasta ahora el PP, el PSOE o Ciudadanos en el Parlamento Europeo y que se circunscribe a su visión de cómo debe ser la UE: alejada del federalismo y en la que los Estados mantengan su soberanía y cooperen libremente.



"Es un tema de patriotismo, nosotros sabemos nuestros problemas y, por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que buscar la soluciones", ha señalado Buxadé.



Esto supone un regreso al modelo original de las comunidades de Europa, según el candidato de Vox, que a la pregunta de si son europeístas responde con rotundidad: "Obviamente".

Por Belén Gil Orantos