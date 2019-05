Margrethe Vestager: mi Comisión Europea tendrá un 50 % de mujeres

Barcelona (EuroEFE).- La candidata de los liberales europeos para sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la CE, Margrethe Vestager, ha afirmado que si es elegida como la primera presidenta de la historia del Ejecutivo comunitario tendrá un colegio de comisarios paritario con un 50 % de miembros femeninos.

En una entrevista con Efe, la política danesa ha reivindicado que "ya hace tiempo que se echa en falta" a una mujer al frente de la Comisión Europea, así como que haya una total paridad de sus miembros (la CE nunca ha superado el 38 % de comisarias).

"Las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de la población", ha defendido Vestager, a favor de "romper con la uniformidad aparente para que también cambie la uniformidad de pensamiento".

A diferencia de la mayoría de sus colegas de ideología liberal, Vestager es partidaria de las cuotas de mujeres en los altos puestos de responsabilidad tanto en el sector público como en el privado.

"Me he dado cuenta de que ha habido un sistema de cuotas informales para los hombres durante siglos. Cuotas del 80, 90, 95 % y han funcionado muy bien para ellos, pero ha llegado el momento de cambiar", ha aseverado.

We want a European leadership that reflects Europe. All of Europe. Women too. Women and men should be equally represented when it comes to European leadership.#BalancedEurope @BalancedEurope

