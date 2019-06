Moscú desea que la nueva UE sea "más objetiva" en sus relaciones con Rusia, afirma el embajador Korchagin

Moscú espera que los nuevos líderes que dirigirán la Unión Europea a partir de este año sean "más objetivos" en la relación del bloque con Rusia, según el embajador ruso en España, Yuri Korchagin, quien recibió a EFE en vísperas de la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la gran cita política y económica del país, considerada por algunos analistas como "el Davos ruso". Entre otras ideas fuerza, el diplomático mostró su deseo de que sean revocadas las "medidas coercitivas" que aprobó la UE a raíz de la anexión rusa de Crimea, las cuales, asegura, no sólo están perjudicando a la economía rusa, sino también, y mucho, a sus autores.

- ¿Cuál es el origen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo?

Es uno de los foros económicos y políticos más importantes del mundo. Usted lo comparó con Davos, yo diría que tiene su propio perfil. Es uno de los eventos cruciales a nivel internacional. El origen asciende a 1997. En aquel año el presidente de Rusia tomó la decisión de fundar este tipo de evento, después empezó a funcionar cada año sin interrupción desde 1998. Y desde 2005 el presidente de la Federación de Rusia siempre participa en el Foro. Han pasado como invitados principales la canciller alemana, el primer ministro de Japón, el presidente de Francia, el presidente de la India … Esperamos que en una próxima edición pueda asistir el presidente del Gobierno español. Este año el invitado principal será el presidente de China, Xi Jinping. El evento tiene facetas política y económica. En él los líderes pueden encontrarse y charlar de una manera también informal, y también atender al sector corporativo. Si hablamos de economía, el año pasado fueron firmados contratos por valor de 40.000 millones de dólares, casi la mitad de lo que España ganó por turismo el año pasado. Si hablamos de la prensa, fueron casi 4.000 periodistas internacionales los que cubrieron el evento, y 130 países estuvieron representados.

- ¿Temen ustedes algún tipo de boicot por parte del empresariado estadounidense a raíz de la detención en Moscú de un reconocido inversor?

El año pasado la delegación estadounidense fue la más numerosa. Este año todavía no tengo datos sobre su posible participación, pero el propio empresario al que Ud se ha referido ha expresado su deseo de participar en el Foro y fue apoyado por las autoridades organizadoras del Foro.

- ¿Cuál es el estado actual de la economía en Rusia?

Rusia forma parte de la palestra económica mundial, sin duda. Es un actor muy importante. Es la sexta economía del mundo, por el PIB, y siente los altibajos de la economía internacional como cualquier otro país. Pero Rusia tiene unos datos muy impresionantes: por ejemplo, la inflación es más o menos 4,2%, el presupuesto del Estado tiene superávit, de más del 2%. Y tiene un paro del 4,8%, lo que comparado con muchos países importantes europeos es una cifra muy baja. Según la evaluación “Doing business”, Rusia ocupa el lugar 31, justo entre España, que ocupa el lugar 30, y Francia que ocupa el 32. Además, Rusia es el mayor productor de grano en el mundo.

- ¿Cuál sería el mayor desafío, la prioridad de las prioridades en el ámbito social y económico?

Lamentablemente, vivimos el mundo real, donde hay países que, de una manera totalmente injustificada y no prevista por el derecho internacional aplican -ellos las llaman “sanciones”, pero no estamos de acuerdo con esta definición, porque las sanciones se aplican a través de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU-, medidas restrictivas contra la economía de Rusia. Pero el objetivo final es la gente. Supuestamente, estas medidas restrictivas están destinadas, al final, a perjudicar el nivel de vida de la población de Rusia. Efectivamente, este tipo de medidas afectan a la economía. No seríamos realistas si no lo reconociéramos . Pero, al mismo tiempo, hemos tomado unas decisiones muy acertadas, lo que nos permitió sacar una ventaja de la sustitución de importaciones. Nos ayudó a aumentar la productividad del sector agrícola de una manera muy notable. Repito que Rusia se ha convertido ya en el primer exportador mundial de grano y también hay posibilidades de que se convierta en el mayor exportador de alimentos. Las medidas restrictivas nos ayudaron a ver más positivamente el potencial de nuestra economía .

No puedo no mencionar que esta parte injusta de la economía internacional afecta también a los autores de estas medidas que mucha gente considera inadecuadas, estúpidas y auto dañinas. Le doy un dato de España: en los primeros dos años de las medidas restrictivas aplicadas por España -como parte de una decisión consensuada, no fueron unilaterales- España ha perdido 785 millones de euros , al dejar de exportar frutas y verduras al mercado ruso, que era uno de sus principales mercados de exportación. 40.000 puestos de trabajo. Los países de la Unión Europea, según cálculos de la ONU, han perdido 100.000 millones de euros, y pierden cada mes más de 3.800 millones de euros, sumas que son muy impresionantes y seguramente dañinas, porque detrás de estas cifras está la suerte de personas, empresarios, pymes, familias, aseguradoras…

- En relación con las sancion es, ¿qué espera su país del cambio de liderazgo en las instituciones de la UE y del papel de España en ellas?

En el concepto de la política exterior de la Federación de Rusia, España figura como un país importante, un partner importante, no solamente en la dimensión europea, sino también en la global. Esa es nuestra percepción de España, además de ser un país amigo (en estos años estamos empezando a celebrar los 500 años de los primeros contactos entre nuestros dos países, una historia a respetar). Por eso esperamos, no solamente de España sino de la nueva composición de la Comisión, del Parlamento, de las nuevas entidades paneuropeas, que sean más objetivas en evaluar cómo hay que construir las relaciones con la Federación de Rusia . Nuestro pronunciamiento es bastante claro. Puedo repetir lo dicho por nuestro ministro Sergei Lavrov quien, contestando a una pregunta, dijo ‘ nosotros queremos una Unión Europea fuerte, predecible y amiga ”. Compartimos la misma Europa, el mismo espacio geográfico, somos vecinos. Nosotros queremos que nuestro espacio común sea estable, que la seguridad sea compartida, y no perjudicar a una porque la mía sea mayor que la suya.

¿Cómo restablecer la cooperación, que siempre fue muy buena? Hace pocos años estuvimos desarrollando cuatro espacios muy profundos de integración entre Rusia y la Unión Europea, espacios de seguridad, de ciencia, de cultura, de sociedad civil. Todo está ahora medio congelado al nivel de la Unión Europea. Por eso hay que volver a revisar esto. Hay que entender que Rusia forma parte de Europa, de nuestra Europa común y tenemos que vivir no perjudicándonos el uno al otro, con el afán de construir una relación mutuamente ventajosa y con respeto mutuo . Sin arrogancia, sin decir ‘somos desarrollados, muy buenos, muy inteligentes, y los demás tienen que aprender, y les vamos a enseñar lo que es la vida, aunque no son como nosotros’. Esa es una fórmula equivocada.

- ¿Se aclaró el incidente diplomático acerca de unas declaraciones del ministro Borrell en una entrevista en la que se refirió a Rusia como amenaza?

Se aclararon. Siempre el mejor medio de resolver las dudas es escuchar a la parte con la que estás tratando. Yo escuché los argumentos de la parte española y entiendo que el contexto y la idea que se transmitía era diferente a lo que se percibió a primera vista por algunos periodistas. Hay un entendimiento.

- De todas formas, ¿cree que vuelve a ser predominante en Europa occidental la idea de que Rusia vuelve a ser no un rival sino un enemigo?

Escucho muchas veces este tipo de ideas, si se las puede llamar así. Se lee en los periódicos, incluso españoles. Hoy, por ejemplo, en un periódico de divulgación nacional he leído una mezcla inimaginable de cosas internas españolas, izquierdas españolas, injerencias en Europa, medios rusos y otras cosas que, al final, deben crear la idea en el lector de que ‘Rusia es culpable’, esa famosa frase de su compatriota pronunciada hace 80 años (NDLR: discurso de Ramón Serrano Súñer, ministro de AAEE de Franco, en 1941). Me pareció que, o el autor está totalmente confundido pero tiene una orden de sus jefes de escribir algo y, por falta de talento, trata de mezclar cosas inmezclables, o entiende, pero le faltó la capacidad periodística, porque lo que leí me pareció ridículo, simplemente.

- ¿Cuál es el grado de apoyo del Gobierno ruso a las autoridades de Venezuela?

Hemos seguido desarrollando las relaciones con el gobierno, legítimo, de Venezuela desde hace mucho tiempo, con el anterior y con el actual, y el grado de apoyo es un grado legítimo, como es el apoyo a un país miembro de la ONU. Somos conscientes de la crisis que se desarrolla y se ahonda en torno a Venezuela . Una crisis que se alimenta, al mismo tiempo, por la presión, la fuerte presión exterior sobre el gobierno actual de Venezuela, hasta las amenazas que están sobre la mesa, de invadir, de utilizar la fuerza militar, lo que nos parece muy preocupante. Le invito a imaginar un país, un pueblo, que elige a su gobernante, pero alguien desde el exterior dice ‘no, no, no, ese no nos gusta; mejor ese otro será vuestro presidente’. Todo el mundo se reiría. Pero con Venezuela nadie se ríe porque es un drama bastante profundo. Hay un bloqueo económico y financiero contra los activos venezolanos en el exterior y los países que hacen este bloqueo, al mismo tiempo, vierten lágrimas de cocodrilo porque a la gente le falta las medicinas. Pero no las pueden comprar, porque los activos están congelados. La gente está muriendo de hambre. Pero si usted está tan preocupado por la situación interna o quiere ayudar a que la gente reciba su salario o su ayuda, tiene que formar unas condiciones adecuadas para ello. Rusia en varias ocasiones mandó ayudas de medicinas y alimentos y algunos otros objetos médicos para ayudar. No es mucho, pero hemos tratado de prestar ayuda material.

Pero también hablamos de la ayuda moral y política, porque nosotros somos conscientes de la necesidad de buscar una reconciliación de la sociedad venezolana. Por eso nuestro mensaje es que hay que sentarse a la mesa la oposición, constructiva, y el gobierno, y buscar una salida a través del diálogo. Estamos a favor y podemos, inclusive, formar parte del grupo de contacto que encabeza y lidera España ; estamos a favor de las consultas que emprenden las dos partes en Noruega; estamos a favor del organismo de Montevideo, y de cualquier otra palanca política de países que pueda ayudar a encontrar el diálogo. Lo preocupante es que cuando una parte ofrece este diálogo, la otra lo niega. Hoy abro otro periódico y leo un artículo donde el autor dice qué estupidez es que la oposición vaya a Oslo. Nuestro enfoque es que hay que seguir hablando, en lugar de seguir ‘matándose’, en sentido figurado. Otro enfoque es que desde el extranjero se incentiva a la oposición venezolana, y aquí hay alguna gente viviendo en España, para que no dialoguen y corten los lazos. ¿Cuál es el enfoque más propicio para buscar la solución?

- Pero esa buena disposición no se ha concretado en la participación de Rusia en ningún mecanismo, como el grupo de contacto.

Rusia en varias ocasiones se ha pronunciado que estamos dispuestos a apoyar. Si nuestra ayuda es requerida, estamos a favor de unirnos a los esfuerzos . Hasta ahora no ha habido una invitación explícita, por ejemplo, por parte del grupo de contacto. Eso no quiere decir que estemos cerrados. Al contrario, estamos abiertos.

- ¿La solución pasaría necesariamente por la celebración de nuevas elecciones?

Entiendo que el gobierno está dispuesto a convocar elecciones parlamentarias. Pero todo, repito, debe ser decidido por los propios venezolanos. La ayuda y apoyo desde el exterior -no hablo de presión-, mediación quizás, son sugerencias, pero la fórmula es que el pueblo venezolano es quien debe decidir sobre su futuro.

- ¿Qué hay de cierto en la alegación de que Rusia, o algunos en Rusia, están aprovechando las fragilidades europeas -Brexit, nacionalismo, populismo- para debilitar a la Unión Europea?

En primer término, puedo repetir lo que dije respecto a qué Unión Europea, qué Europa queremos. Una Europa unida, próspera, predecible y estable. Por eso, no nos interesa ningún tipo de conflicto o impredecibilidad en nuestro vecindario. Segundo, sobre las tendencia euroescépticas, tienen su origen en la propia sociedad de sus países. A veces se dice que en Rusia hay fake news. Pero lo que yo leo, inclusive en la prensa española, son en un 90% cosas que a un ruso le dan risa, o miedo porque, si piensan así, quizás no están entendiendo nada. Si vamos a tomar una decisión equivocada respecto a que todo el euroescepticismo se alimenta desde Rusia, entonces nunca van a resolver ese problema, si realmente quieren construir una Europa común o los estados unidos de Europa o un estado supranacional -lo que es el deseo de España, porque España es uno de los más euro optimistas.

Sale la noticia de que mañana van a reunirse los jefes para repartir los puestos en la futura Unión Europea. Y es el deseo de cada país de promover más españoles o más franceses. Y yo me pregunto: si estamos creando un super estado europeo ¿por qué tanto interés en promover los propios nacionales? No les debería importar eso para nada. Entonces existe algo que todavía no está superado, inclusive entre los eurooptimistas.

Por eso, rotundamente digo que Rusia no tiene nada que ver con la alimentación de esos partidos, pero si un partido, un organismo político, una agrupación en un país europeo dice ‘señores, Rusia es nuestro vecino, no hay que aplicar medidas restrictivas, a Rusia hay que tenerla como amiga’ ¿cuál debería ser la reacción de Rusia?¿Rechazar una mano que dice ‘soy tu amigo’? Me parece muy lógico que la reacción sea positiva y constructiva de parte de la sociedad civil rusa y de la dirigencia rusa. Y hay otra cosa que yo querría también mencionar. Rusia es un estado democrático, donde hay sociedad civil, con varias tendencias, hay gente más dura y gente más receptiva, … Hay que ver a Rusia con la misma visión con la que usted ve a países vecinos de España.

- En el caso de España ¿quiénes son esos partidos o miembros de partidos que dicen ‘Rusia es nuestro amiga, hay que incorporarla al proyecto’?

Llevo varios años en España. He trabajado con el gobierno del Partido Popular: excelentes relaciones. Encuentros entre nuestros ministros, consultas políticas, reuniones de la comisión intergubernamental mixta. Proyectos de gran envergadura, como el año dual de la lengua y la literatura, el año dual del turismo, que nos ayudó a seguir adelante,. Ahora estamos con el gobierno socialista: excelentes relaciones. Estamos preparando el año dual de ciencia, intercambios juveniles y educación. Nunca, con los gobiernos democráticos en España, hemos tenido algún problema o algún impasse. Siempre hay un interés de seguir adelante, promover nuestra relación y amistad. Las relaciones entre Rusia y España son amistosas. A veces en los periódicos puedes encontrar acusaciones o invenciones o fantasías, pero la gente tiene mucha simpatía hacia Rusia, y trabajo para que los rusos devolvamos esa misma amistad y simpatía. Por ello, es más de un millón de turistas rusos, y aumenta cada vez, los que vienen a España. Según la investigación del famoso Instituto Elcano el país del mundo donde mejor se percibe a España es Rusia. La mejor imagen de España se tiene en Rusia, y no es nuestro cálculo sino una investigación española. Hay unos 73.000 rusos residiendo en España, permanentemente o mitad y mitad. Aprovecho para dar las gracias a las autoridades españolas, locales también, que facilitan los actos de esta comunidad. En mayo, aquí en Madrid, nuestros compatriotas solicitaron al Ayuntamiento, y lo obtuvieron, el permiso para realizar durante una hora una marcha del llamado “regimiento inmortal”, una iniciativa surgida desde abajo en recuerdo de los caídos en la guerra, en la que desfilan con retratos de los familiares fallecidos. Yo, por ejemplo, pasaba con el retrato de mi papá, quien estuvo en la guerra siendo un veinteañero, muy jovencito pero ya teniente. Es uno de los ejemplos de que están bien acogidos estos rusos que han decidido mudarse por razones económicas o … por busca de aventuras amorosas, quizás, no sé, al enamorarse de una buena española.

Por José Manuel Sanz