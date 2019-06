Sira Rego: "Además de rostros de mujeres hacen falta políticas feministas"

Bruselas (EuroEFE).- La candidata de la Izquierda Unitaria a presidir el Parlamento Europeo, Sira Rego, defiende en una entrevista a Efe la necesidad de un "giro" a nivel europeo para aumentar la presencia de mujeres y de unas "políticas feministas de alcance".



"Esto no va solo de poner rostros de mujeres sino de plantear políticas de alcance feministas, radicales, que verdaderamente le den un giro completamente distinto al modelo europeo", dijo Rego, una española de origen palestino que se considera una candidata "diferente" a las opciones que se barajan para renovar los altos puestos de las instituciones comunitarias.



"Precisamente desde la izquierda lo que planteamos es que hay que dar espacio a las mujeres y sobre todo a las políticas que representa el feminismo", subrayó Rego, que aseguró que afronta su designación con "muchísima fuerza y arrojo".



Para la eurodiputada, número dos de la lista de Unidas Podemos para las elecciones europeas y recién llegada a Bruselas, los nombres que se barajan para el reparto de los puestos más altos de las instituciones comunitarias, incluida la Comisión Europea, el Consejo y la Eurocámara, hacen temer el mantenimiento de las políticas europeas de los últimos años.



"Es más de lo mismo, al final lo que vemos es que se van a reproducir las mismas políticas neoliberales que lo que están haciendo es generar una situación de precariedad en el conjunto de los pueblos de Europa, particularmente en los pueblos del sur, en nuestro pueblo", señala.



Según Rego, "en España sabemos perfectamente lo que han supuesto en el último ciclo las políticas neoliberales que venían de la UE" y "los nombres que están encima de la mesa vienen a reproducir un poco ese esquema".



"Aquí lo que estamos asistiendo es a un reparto de sillones que nada tiene que ver con las familias trabajadoras, que nada tiene que ver con la mayoría trabajadora", asegura.



Preguntada por el hecho de que los grandes grupos de la Eurocámara -el Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas (S&D) y los liberales (RE)- no hayan incluido a Izquierda Unitaria en el bloque proeuropeo que se está repartiendo esos cargos, Rego responde que, pese a ser "crítico" con el modelo de integración europea, su grupo defiende Europa, pero sobre la base de "otro concepto".



"Nos encanta Europa. Nos encanta también la Europa de la democracia, de la justicia social, de la ecología, del feminismo, de los derechos humanos. Eso de poner una etiqueta en función de los intereses de quienes dictan las normas neoliberales, no nos parece apropiado", comenta.

Luchar contra el auge de la extrema derecha en Europa

Por otra parte, indica Rego, el grupo político del que forma parte es "consciente" de que es "la única fuerza parlamentaria que verdaderamente tiene unas propuestas políticas de alcance para la mayoría social trabajadora europea" y que lucha contra las políticas que dejan a "la gran mayoría social trabajadora de Europa en los márgenes del sistema".



Otro objetivo del grupo es "la cuestión de la lucha contra el auge de la extrema derecha y el avance de la extrema derecha en Europa", asegura.



Por otra parte, Rego destaca la voluntad del grupo de dar "un mensaje de unidad de las fuerzas de izquierda y de los movimientos sociales y populares que están planteando en Europa una realidad completamente distinta", "mejor" y de más "alcance para todos y todas".



Rego (Valencia, 1973) es nutricionista de formación y ha desarrollado su vida política en Madrid, aunque, de origen palestino, vivió parte de su infancia en Anata, un pequeño pueblo cercano a Jerusalén. Comenzó su militancia en la Asociación de Estudiantes Manuela Malasaña y se afilió posteriormente a Izquierda Unida y al Partido Comunista de España.



Desde 2007 ha estado ligada al Ayuntamiento de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, donde en la última legislatura ha desempeñado el cargo de concejala de Hacienda y de Innovación Energética, y este año se sumó a la lista de Unidas Podemos para el Parlamento Europeo encabezada por María Eugenia Rodríguez Palop.



La votación para el presidente del Parlamento Europeo (PE) tendrá lugar en Estrasburgo (Francia) el próximo miércoles, 3 de julio.



Además del grupo de la Izquierda Unitaria, solo el grupo de los conservadores y reformistas (ECR) ha propuesto ya a un candidato, el checo Jan Zahradil.

Por Marta Borrás