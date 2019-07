El socialismo francés pide a Pedro Sánchez reafirmar su rol en Europa

París (EuroEFE).- En plena reconversión en Francia tras sus bajos resultados en las últimas elecciones, el líder de los socialistas franceses, Olivier Faure, considera que sus familias políticas, particularmente en Portugal y en España, deberían reafirmar en Europa una hegemonía de la que ellos han sido privados.



"Tenemos socialistas que son demasiado modestos respecto al rol y a la influencia que podrían tener, y creo que Pedro (Sánchez) podría ser de aquellos que reafirmen más ese liderazgo", explica en una entrevista con EFE el primer secretario del Partido Socialista (PS).



Faure habla desde su sede en Ivry sur Seine, una antigua fábrica de embalaje de medicamentos y posteriormente incubadora de empresas emergentes en las afueras de París, a la que se mudaron tras haber tenido que vender en diciembre de 2017 su histórica sede de la calle parisina de Solférino para afrontar la caída progresiva de ingresos.



En el momento en que se cumplen 50 años del congreso de Issy Les Moulineaux en el que junto con el de Alfortville en mayo de 1969 se redefinió la estructura actual del PS, su líder desde marzo del año pasado reclama "hombres y mujeres de izquierdas que sepan dar un nuevo impulso a la Unión Europea".



Faure (La Tronche, 1968) lamenta que la escasa representación de la izquierda en el Consejo Europeo obligue a socialistas como el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, António Costa, a acercarse al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para hacer avanzar Europa.



"¿Eso quiere decir que Macron puede ser un socio fiable para los socialdemócratas europeos? No lo creo", recalca este militante socialista del PS desde sus 16 años, hijo de un francés con orígenes españoles y de una vietnamita.



Los socialistas, añade, no tienen "nada que aprender de Macron": "Aplica en Francia las políticas de (la ex primera ministra británica) Margaret Thatcher en los ochenta. No ha inventado nada. Tiene la imagen de un hombre moderno, pero su política es vieja como el liberalismo".

El socialismo, más necesario que nunca

Faure reconoce que su partido actualmente no tiene casi voz. El PS anotó en las elecciones presidenciales de 2017 el peor resultado de su historia con el 6,35 % de los votos recabados por Benoît Hamon, y en las legislativas de junio de ese año pasó de 331 diputados a una treintena.



En las elecciones europeas del pasado mayo, su alianza con Plaza Pública, encabezada por el ensayista Raphaël Glucksmann, les permitió además superar a duras penas el 5 % necesario para entrar en la Eurocámara.



"Cuando eres potente eres más escuchado que cuando eres débil. Hoy cuando los socialistas miran a Francia no se dicen que el modelo está ahí, pero a veces en nuestras derrotas subrayamos defectos colectivos. Hay que aprender de la derrota socialista en Francia y de cómo se está reconstruyendo", apunta.



Su renovación requiere tiempo, admite, y coincide en un momento en que la izquierda debe encontrar la manera de unirse si quiere constituirse como alternativa a los otros dos grandes bloques: "La extrema derecha con Marine Le Pen y los liberales con Macron".



"¿Cómo tener relaciones más o menos horizontales de cooperación? Eso es lo difícil", sostiene el antiguo jefe del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Nacional, que se fija como meta más inmediata las municipales de 2020.



Un mal resultado en esos comicios sería "difícil de aceptar", confiesa. Pero que nadie firme el acta de defunción del partido antes de tiempo.



"Todos los que han dicho que el PS estaba muerto han muerto antes que él. Mientras haya desigualdades, injusticias, discriminaciones en el mundo, habrá un partido socialista. No me preocupa nuestra propia resistencia. El verdadero tema es la unión de una izquierda que actualmente está demasiado dividida para gobernar", concluye.

Por Marta Garde

Para saber más:

► Los socialistas franceses se dan una nueva oportunidad