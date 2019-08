Louis Degos: "el mecanismo de arbitraje en el CETA es un ejemplo del Estado de derecho"

Madrid (EuroEFE).- Louis Degos, abogado francés experto en arbitraje internacional, destaca el aspecto positivo que supone, en casos como el del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá (CETA), el uso de los procedimientos confidenciales de artibraje, los cuales, asegura, son un ejemplo del correcto funcionamiento del Estado de derecho.

Degos, experto en cuestiones de litigio y arbitraje, habló recientemente con el portal europeo multilingüe EURACTIV, socio de EFE, poco después de la ratificación del CETA por parte de la Asamblea Nacional francesa.

El mecanismo de arbitraje que proporciona el CETA supone un riesgo, ya que podría permitir a las empresas atacar a Estados y debilitar las normas de la UE. ¿Qué piensa de ello ?

Denominar el sistema adjudicativo de arbitraje un riesgo, es ridículo. Se dice que el sistema favorecería a las grandes empresas en detrimento de los gobiernos. No obstante, eso no es así. Eso lo dicen los políticos, ¡no quienes ejercen el derecho!

No obstante, la jurisprudencia en arbitraje demuestra que algunos Estados fueron condenados tras haber sido atacados por multinacionales

Es verdad, pero es poco habitual. Y esos Estados no suelen ser europeos, son sobre todo Estados que no aplican correctamente las normas de derecho. Venezuela, por ejemplo es un país que se ha visto afectado.

Es por ello que el arbitraje en materia de inversión empresarial provoca más temor que en materia comercial: se han producido duras condenas en relación con inversiones extranjeras.

Pero lo que no funciona en ese tipo de razonamiento es considerar que un Estado no debería ser condenado. ¿Por qué no, si no respeta (ese Estado) la legislación ?

En el CETA, el tema del arbitraje en cuestión de inversiones es muy polémico. ¿Por qué es así ?

El arbitraje es un proceso confidencial, que puede generar temor. No obstante, también es una forma muy exitosa de justicia, ya que está adaptada a medida. Es diferente de la justicia de los Estados, que es más del tipo "prêt-à-porter".

Los alegatos son mucho más largos, los temas más profundos.

No debería olvidarse que el sistema de arbitraje del CETA refleja la aplicación del Estado de derecho, pues se remite al arbitraje de las inversiones que ya contemplan los tratados internacionales. Estos tienen condiciones más favorables para los Estados, lo cual se traduce en que será relativamente difícil que las empresas demanden a los Estados.

¿En se diferencia ese tipo de arbitraje del arbitraje tradicional ?

En un procedimiento tradicional, cada cual elige un árbitro, y los árbitros eligen al juez. En el marco del CETA, el Estado realiza una preselección a partir de una lista de árbitros. Los operadores privados, por ello, tienen que elegir a partir de árbitros elegidos por el Estado.

¿Qué es el "veto climático" establecido en el marco del CETA ?

¡En realidad no es un término legal !. El Artículo 8, subsección 9 del tratado protege todas las regulaciones que tienen que ver con bienes comunes, como la salud pública, el medio ambiente, la protección de los consumidores y la biodiversidad.

Ello dificulta que una empresa conteste decisiones que no son favorables a sus inversiones.

¿Podrían de todas maneras las empresas atacar esas decisiones ante la Justicia?

No puedes impedir que una empresa conteste decisiones, ¡pero podríamos decir que sus posibilidades de ganar serían escasas !

A pesar de que el debate sobre el arbitraje se produce en todos los países de Europa, en Francia es especialmente activo. El hecho de que París sea la sede principal del arbitraje, ¿debería proteger al Estado francés ?

Francia es uno de los mayores centros mundiales del arbitraje, en cuestión de número de casos y árbitros.

La Cámara Internacional de Comercio tiene desde 1923 su sede en París. Así que en Francia nos encontramos con la legislación de arbitraje más moderna del mundo. ¡La copian en el resto del mundo !

En París hay entre 200 y 250 árbitros, en ningún otro lugar del mundo se produce una concentración (de árbitros) de ese calibre. No obstante, Londres, Zúrich, Singapur, Nueva York y San Pablo son cada vez más competitivos en ese sentido.

Es una parte fundamental del debate.

Por Aline Robert (EA.fr) / F.Heller

