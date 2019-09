Ramón Jáuregui: "Más y mejor Europa, sí; pero sólo podemos hacerlo juntos"

Madrid (EuroEFE).- El veterano europeísta español Ramón Jáuregui defendió este martes en Madrid que la UE, pese a sus serios conflictos ("policrisis" los llamó), puede y debe seguir avanzando con la condición de que sus países miembros trabajen unidos.

"Más y mejor Europa, sí; pero sólo podemos hacerlo juntos". Esta fue la idea central que sostuvo el presidente de la Fundación Euroamérica durante un coloquio celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Madrid.

Jáuregui intervino como coordinador del último número de la revista "Tiempo de paz", órgano de la ONG Movimiento por la Paz, cuya presidenta, Francisca Sauquillo, presentó un acto que contó con la participación destacada del exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia.

Los dos principales oradores, ambos eurodiputados y ambos exministros socialistas, analizaron la situación de la UE tras las elecciones del pasado 26 de mayo.

Cuatro ideas básicas

Jáuregui planteó cuatro ideas básicas. Primero: "Venimos de una 'policrisis' que aún no ha terminado". Segundo, "Europa, sin embargo, avanza". Tercero, el equilibrio interno aún es un lastre para que la ambición de la Europa Federal se convierta en una realidad". Y cuarto: "Tenemos que hacer mejor lo que sólo podemos hacer juntos".

Antes de exponer sus ideas, el coordinador del documento escrito por varios colaboradores y titulado "La Europa que avanza", adelantó a la audiencia que en el citado trabajo no se habla una palabra sobre la previsible salida del Reino Unido de la Unión.

"No hay nada del Brexit. Nada. Y es que no teníamos ni idea de qué decir. Y si tuviéramos que escribirlo hoy, tampoco tendríamos ni idea", comentó divertido sin siquiera mencionar el dramático sainete que viven los británicos.

Sin embargo, entre las "urgencias" que tiene por delante la UE mencionó el Brexit en primer lugar, seguido de la crisis migratoria, el desafío tecnológico, el pilar social, y el papel que la Unión debe tener en el mundo.

En esta cuestión apuntó que Europa no es capaz de "exportar" sus grandes valores y principios democráticos; que los derechos humanos se devalúan; que se están produciendo ataques (mención directa al presidente Trump) contra el multilateralismo (acuerdos climáticos de París, desnuclearización o guerras comerciales), por no hablar de la xenofobia y el nacionalismo, amenazas que acompañan al avance de la extrema derecha.

La utopía de los "Estados Unidos de Europa"

Nada más tomar la palabra, Joaquín Almunia descartó como "una meta que no es realista" el utópico ideal de los Estados Unidos de Europa. Y dijo que "si bien la opinión pública quiere que Europa avance, esa misma opinión pública tiene la sensación de que no avanza, o de que no avanza lo suficiente".

Miembro de la Comisión Europea durante diez años (2004-2014), el orador apostó por que la UE avance completando la unión económica y monetaria; evitando el auge de "la demagogia del populismo euroescéptico"; abordando esos desafíos tecnológicos que ponen en riesgo a los ciudadanos (citó los ciberataques), y luchando contra la destrucción del medio ambiente.

También se refirió a la "competencia interna" entre los países de la UE -un claro obstáculo para avanzar en la integración-, así como al "miedo irracional ante los flujos migratorios, que hay que regular, no temer, ni frenar, porque además es imposible".

Actitud "defensiva"

Como Jáurequi, Almunia se mostró orgulloso de que Europa tenga "el mejor modelo de convivencia en libertad y en democracia" del mundo por sus valores y por sus principios, aunque lamentó que la actitud de la UE sea "defensiva en vez de proactiva".

Sus apuestas fueron por la democracia liberal y la economía de mercado; por avanzar en la integración; por compartir la soberanía, y por defender la apertura y el cosmopolitismo en lugar de reforzar los sentimientos identitarios que llevan al nacionalismo.

El exvicepresidente de la Comisión aseguró que "el Tratado de Lisboa aún sirve, así que no hace falta reformarlo (...) porque el problema no está en las reglas, sino en las mentes, en las voluntades, en las decisiones políticas".

Y terminó señalando con claridad que los problemas de la UE están centrados más en el Consejo Europeo que en la Comisión o el Parlamento.

"Si tuviera que tocar una tecla -señaló-, sería para dar un curso acelerado e intensivo a los jefes de Estado o de Gobierno que se reúnen en la Unión Europea".

