Los sindicatos europeos quieren un acuerdo de brexit que no perjudique a los trabajadores

Frances O’Grady y Luca Visentini, Secretarios Generales de TUC (Trade Union Congress) y CES (Confederacion Europea de Sindicatos) respectivamente, piden en esta tribuna para EuroEFE que el futuro acuerdo del “brexit” no olvide los derechos de los trabajadores europeos.

Esta semana el Consejo europeo parece seguro de dar luz verde a la UE para abrir las negociaciones para una nueva relación con el Reino Unido. Pronto el gobierno británico tendrá que explicar lo que quiere en el futuro acuerdo, el Parlamento Europeo ya ha dado su punto de vista (aprobando este miércoles 13/12/2017 pasar a la segunda fase de negociaciones) y la UE planea adoptar ‘directrices de las negociaciones’ detalladas en febrero del próximo año.

Como líderes sindicales para el Reino Unido y Europa, queremos que los negociadores pongan en el centro de su tarea el impacto en los trabajadores. El brexit no debe socavar el empleo, los derechos laborales o el nivel de vida. El acuerdo no debe ser el punto de partida para una carrera hacia el abismo.

El nuevo “Pilar Europeo de Derechos Sociales”, como base

Es vital que establezcamos una igualdad de condiciones con respecto a los derechos laborales, para que el Reino Unido no pueda debilitar los estándares de la UE. Y los trabajadores británicos, deben tener una garantía sólida de no quedarse atrás con respecto a los trabajadores de la UE, y convertirse en ciudadanos de segunda clase.

El nuevo “Pilar Europeo de Derechos Sociales” es un ejemplo importante. El presidente Juncker dice que esto significa que “la UE defiende los derechos de los ciudadanos en un mundo que cambia rápidamente”. Los sindicatos meterán presión para que la UE implemente el “Pilar Europeo de Derechos Sociales” lo más ampliamente posible.

Esto implica una protección mas fuerte de los lugares de trabajo, con nuevos derechos para el permiso parental remunerado, nuevos derechos para los trabajadores de la economía colaborativa y un nuevo acuerdo para los trabajadores desplazados a otros países por sus empleadores.

La Primera Ministra británica, Theresa May, ha prometido "mantener, proteger y mejorar" los derechos de los trabajadores en el Reino Unido, y ha firmado el “Pilar Europeo de Derechos Sociales”. Pero dado que su posición parece precaria, su compromiso personal no es suficiente – y no sabemos si estaría de acuerdo con aplicar el “Pilar Europeo de Derechos Sociales” a los trabajadores británicos después que el Reino Unido salga de la UE.

Varios de los posibles candidatos a un futuro liderazgo del Partido Conservador del Reino Unido no ocultan su deseo de eliminar los derechos de los trabajadores. Algunos parecen incluso querer un brexit ‘sin acuerdo’, que implicaría que el Reino Unido abandone por completo el modelo social europeo.

El peligro de socavar los pilares del modelo social europeo: una “carrera hacia el abismo”

Esto sería un desastre para los trabajadores del Reino Unido. Y también supondría una amenaza para los trabajadores en toda la UE. Una economía de bajos salarios, bajos impuestos y baja regulación al lado mismo de la UE socavaría el modelo social europeo. Y se correría el riesgo de iniciar una carrera hacia el abismo.

Tanto la economía del Reino Unido como la de la UE a 27 socios sufrirán las consecuencias de cualquier coste o fricción que se produzca en el comercio de bienes y servicios. Y eso significa que los trabajadores también sufrirán por el impacto en el empleo y la inversión y la interrupción en las cadenas de suministro.

Por ello creemos que se deben mantener para la próxima fase todas las opciones sobre la mesa de negociaciones, incluida la adhesión del Reino Unido al mercado único y a la unión aduanera.

Las directrices de negociación para el brexit de la UE se comprometen al principio de igualdad de condiciones entre el Reino Unido y la UE en el ámbito social. Pedimos a los miembros del Consejo que reafirmen estos principios, los amplíen y expliquen con más detalle las salvaguardas necesarias.

El gobierno del Reino Unido debe comenzar la siguiente fase de negociaciones acordando mantener una igualdad de condiciones para los trabajadores después del brexit. Independientemente de si Theresa May continua como primera ministra o no.