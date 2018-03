Elementos de reflexión sobre el Día Europeo de la Industria

Europa "puede y debe mejorar" si quiere seguir siendo competitiva en los campos de la industria y la innovación, reflexiona en un artículo para Euroefe el vicepresidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Gonçalo Lobo Xavier, con motivo de celebración del Día Europeo de la Industria este 22 y 23 de febrero.

Hoy celebramos el Día Europeo de la Industria. Sin embargo, aunque la industria sea un activo valioso para Europa, si comparamos la definición de la política industrial europea con la de otras economías mundiales, como China, India o Corea, vemos que hay cierto retraso en la elaboración de un plan coherente a largo plazo que responda a las necesidades de un mundo en constante y rápida evolución.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó recientemente un dictamen sobre el futuro de la política industrial europea, solicitado por la Presidencia búlgara del Consejo.

El informe del CESE, del que fui ponente, puso de relieve una serie de ámbitos en los que Europa puede y debe mejorar si quiere seguir siendo competitiva en los campos de la industria y la innovación. Así pues, es preciso que la UE cuente con un plan de acción concreto con plazos, objetivos, instrumentos y responsabilidad compartida por los Estados miembros para afrontar los cuatro principales desafíos que afrontará la industria en los próximos diez años: la digitalización, el cambio climático, la globalización y los cambios demográficos. Esto mismo se afirmó en las conclusiones del dictamen.

El dictamen fue también bastante claro cuando mencionó en sus conclusiones que el CESE no quiere un mercado interior protegido, pero considera que este tampoco puede verse inundado por productos de otras zonas del planeta que no cumplen los criterios de sostenibilidad y responsabilidad social, que constituyen la "marca registrada de Europa".

Para el CESE, la industria europea tiene que «predicar con el ejemplo» en las cuestiones fundamentales de innovación y desarrollo, sostenibilidad, formación de los trabajadores y protección social.

Además, Europa debe poner en práctica los mecanismos que garanticen que los productos que importa respetan dichas normas y son también productos sostenibles.

Del mismo modo, el dictamen llama la atención de los responsables políticos europeos sobre la necesidad de no ignorar las malas prácticas comerciales que se siguen en otras zonas del mundo y que ponen en peligro la competitividad de la industria europea, mediante medidas enormemente injustas como el «exceso de capacidad», las ayudas estatales y otras modalidades desleales que van en contra de las normas de la OMC.

El hecho de que finalmente la industria se haya incluido definitivamente en las prioridades de la agenda europea, como atestigua el documento presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2017, titulado "Estrategia de política industrial: Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible", permite pensar que los Estados miembros se han dado cuenta de la necesidad de propiciar las condiciones necesarias para mantener una industria competitiva, así como de atraer más industria al continente, especialmente la que se desplazó a otros países y ahora está en condiciones de regresar.

Por ello, a juicio del CESE, es fundamental un compromiso entre los Estados miembros para establecer una Agenda de Formación, a fin de que el modelo económico europeo siga basándose en el conocimiento, la innovación, la transferencia de tecnología y la promoción de un ecosistema que permita que a las grandes empresas impulsar la innovación en las pymes.

El dictamen, que recabó un amplio consenso entre todos los grupos del CESE, también se presentó en el Consejo Europeo informal de Industria que tuvo lugar el 1 de febrero en Sofía.

Mañana, con ocasión de la jornada del Día Europeo de la Industria ("EU Industry Day") organizado por la Comisión Europea en Bruselas, tendré la oportunidad de presentar algunas de las recomendaciones del CESE sobre el futuro de la política industrial europea como orador en un debate sobre "Agrupaciones y cooperación para unas cadenas de valor más potentes de la UE".

► Gonçalo Lobo Xavier es miembro del Grupo de Empresarios del Comité Económico y Social Europeo (CESE), nombrado por la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP), actual vicepresidente del CESE responsable de comunicación.

