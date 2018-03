Por un 8 de marzo sin sectarismo

"El feminismo necesita ampliar sus alianzas", sostiene la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Beatriz Becerra, quien aboga, en una tribuna para EuroEFE, por hacer del movimiento una causa "transversal" y desarrollarlo desde un punto de vista liberal que busque soluciones pragmáticas y evite "el sectarismo".

(Las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de su autor, y no pueden ser atribuidas a EuroEFE.EURACTIV.es ni a ninguno de los asociados de la red europea de EURACTIV ni a la Agencia EFE)

La fortaleza que ha cobrado la lucha por la igualdad de género es una de las grandes noticias de los últimos tiempos. Responde a inquietudes reales y legítimas, a un deseo de justicia y a problemas que nunca terminan de solucionarse. Ha tenido el efecto de insuflar vida en el debate político y académico, de traer a la luz nuevos datos y puntos de vista, de aumentar el conocimiento general sobre la cuestión. Y también el de implicar a más mujeres y hombres mediante un proceso de sensibilización veloz y profundo. Todo esto es positivo y quienes trabajamos por la igualdad en las instituciones no podemos sino celebrarlo y verlo como una oportunidad para lograr avances cuantitativos y cualitativos.

El lado negativo viene del intento de algunos grupos de monopolizar la causa feminista y de encajarla en una visión ideológica cuestionable, una visión que yo no comparto. Me siento identificada con el deseo de igualdad y con la sensación de injusticia de tantas mujeres, pero no con el texto del manifiesto de la huelga del 8 de marzo. Tengo la desagradable impresión de que existe la voluntad de fiscalizar a quienes participamos en esta lucha, de que se nos lanza un mensaje: "o eres feminista a mi manera, o estás con el enemigo". Me parece que ya hay suficiente división en nuestra sociedad y que lo que necesita el feminismo es ampliar sus alianzas, flexibilidad para incorporar otros puntos de vista. Se trata de derribar muros, no de crear otros nuevos.

Sin embargo, la huelga de este 8 de marzo parece haber superado los planteamientos de la organización, ha servido de catalizador para que mujeres de ámbitos muy distintos y con puntos de vista muy variados se movilicen para intentar forzar cambios reales. Esto no da la razón al feminismo pretendidamente oficial, sino todo lo contrario: demuestra que necesitamos amplitud de miras y generosidad ideológica, sin intentos de instrumentalización y sin mezclar nuestros objetivos con el odio al capitalismo, por no hablar de la voluntad que tantas veces se aprecia de convertir esto en una guerra a muerte de mujeres contra hombres. La nuestra debe es la causa más obviamente transversal.

Por eso creo que el mejor enfoque para el feminismo es el liberal, porque incorpora mejor el pluralismo, porque se centra en datos reales y no en fantasmagorías teóricas, porque busca soluciones pragmáticas y aprovecha la experiencia adquirida allí donde es útil. Creo que la diferencia entre nuestras expectativas y los resultados en materia de igualdad se debe, en parte, a que el feminismo tradicional ve el problema con unas gafas ideológicas poco eficaces. Ha llegado la hora de analizar los problemas sin prejuicios, sin querer convertir a las mujeres en peleles que no saben lo que les conviene. Todos los problemas relacionados con la desigualdad de género -la violencia, el acoso, la brecha salarial, la falta de mujeres en puestos de decisión y en los sectores STEM, etc -pueden ser analizados racionalmente, observando todas las reformas que se han llevado a cabo en unos países y en otros, las que han funcionado y la que no. Otro asunto importante en Occidente es evitar el ensimismamiento. Por supuesto que tenemos mucho que conseguir, pero no podemos olvidarnos de las mujeres que se juegan la vida por quitarse un velo en Irán, por reclamar derechos en países donde ser mujer equivale a día de hoy a un régimen de semiesclavitud. Un feminismo que se olvida de las mujeres que más sufren la discriminación es un feminismo injusto e impotente.

Se trata de convertir toda esta energía en reformas políticas eficaces, y para ello necesitamos reivindicación, por supuesto, pero también unidad y alianzas. Evitar el sectarismo será clave para lograr, de una vez, la igualdad real entre hombres y mujeres.