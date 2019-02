La necesaria normalización de las migraciones en la Unión Europea

Un fantasma recorre la UE: el fantasma del nacionalismo, del populismo, de la xenofobia… un fantasma que galopa a lomos de la ignorancia y el prejuicio. Un fantasma que se nutre de la frustración y del miedo de poblaciones muchas veces desconcertadas ante los cambios que viven, alerta en una tribuna para EuroEfe José Antonio Moreno Díaz, miembro del Comité Económico y Social Europeo y ponente de los dictámenes sobre "El coste de la no-inmigración en la UE" y "Normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular".

Ante ello, es obligación de todos los agentes sociales y políticos con un mínimo de sensatez y que valoren en algo la convivencia en las sociedades europeas en el siglo XXI cambiar el discurso sobre las migraciones. Esto significa dejar de vincular siempre las migraciones –sean por motivos de protección internacional (asilo) o por motivos económicos– con aspectos negativos o problemáticos y mostrarlas como lo que son: factores necesarios de desarrollo humano e, incluso, de mantenimiento del propio modelo social que debe suponer la UE.

Las obligaciones derivadas del cumplimiento por parte de los estados de la UE de la Convención de las Naciones Unidas para el estatuto del refugiado (1951) respecto a las personas que buscan protección internacional, no deberían ser puestas en cuestión por ningún Estado miembro. Respecto a las migraciones económicas un sistema eficaz, seguro y legal de llegada e inserción laboral en la UE parece imprescindible.

Sin embargo la respuesta de la Comisión Europea no es otra que, por un lado, no avanzar en el desarrollo de Sistema Común Europeo de Asilo (CEAS) paralizado desde 2016 y, por otro lado, profundizar en la política represiva y policial dando altavoz a aquellos que claman por la impermeabilización de las fronteras UE: solo así cabe interpretar la propuesta de modificación de la Directiva de repatriaciones de 2008 y cuya valoración negativa ha sido aprobada muy recientemente por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) (dictamen del Comité), la representación de la sociedad civil organizada a escala Europea.

La UE debe adoptar políticas y medidas que apoyen una migración segura, ordenada y regular y reforzar igualmente la inclusión y la cohesión social.

Respecto a la necesidad de cambiar el discurso y la narrativa sobre las migraciones es necesario, en este tiempo de noticias falsas y embustes, realizar un esfuerzo de pedagogía hacia las poblaciones de la UE que permitan deshacer engaños y mitos: una UE sin migración es y sería un proyecto fallido.

Ese el resultado de nuestro dictamen sobre el coste de la no-inmigración en la UE aprobado en el CESE el pasado mes de diciembre donde consideramos que la inmigración tiene una influencia positiva en el crecimiento de la población y la población activa. Si el crecimiento demográfico natural se vuelve negativo, la inmigración puede ayudar a mantener constante la población total y la población activa. Es cierto que la inmigración no es la solución definitiva para atajar las consecuencias del envejecimiento demográfico en Europa. No obstante, también podría ser un remedio para la escasez de mano de obra y capacidades que no está relacionada con procesos demográficos.

Por otro lado, un escenario de no inmigración en Europa significaría que:

.- las economías de los Estados miembros se verían sustancialmente afectadas, dado que los mercados de trabajo se verían sometidos a una presión posiblemente insostenible y muchos sectores industriales quebrarían, disminuiría la producción agrícola y la construcción no podría satisfacer la demanda;

.- se agravarían los retos demográficos y los sistemas de pensiones podrían no ser sostenibles mientras que el sector de la salud y los cuidados podrían derrumbarse;

.- la prohibición total de la migración regular conduciría naturalmente a un repunte de la migración irregular, lo que, a su vez, daría lugar a la adopción de medidas de seguridad, de represión y de policía excesivas que implicarían costes enormes y se fomentarían los mercados laborales irregulares, la explotación y la esclavitud moderna, el tráfico y la trata;

.- el racismo y la xenofobia prosperarían aún más que en la actualidad dado que las personas de origen extranjero ya asentadas, incluidas la de segunda o tercera generación, se convertirían en objetivos de la desconfianza y la indignación popular.

En este contexto, y con el fin de aprovechar todo el potencial de la migración, se necesita un enfoque que, entre otras cosas, aproveche mejor las capacidades de la población migrante. El CESE está convencido de que esto debe apoyarse con políticas y mecanismos de validación de las competencias adecuados y pide a la UE y a los Estados miembros que respalden su rápido desarrollo.

La no integración entraña riesgos y costes económicos, socioculturales y políticos. De ahí que la inversión en la integración de los migrantes sea la mejor póliza de seguro contra posibles costes, problemas y tensiones futuros. Las políticas públicas deberían abordar los temores, preocupaciones e inquietudes de las sociedades de la UE, a fin de evitar los discursos antieuropeístas y xenófobos. Para ello, las políticas pertinentes deben incluir un conjunto claro, coherente y razonado de obligaciones para los propios migrantes, pero también una denuncia coherente de la retórica y las actitudes contra ellos.

Finalmente, desde el CESE se subraya que el fomento de la integración es esencial para reforzar los valores y principios fundamentales de la UE, entre los cuales la diversidad, la igualdad y la no discriminación son cruciales. La integración atañe a toda la sociedad, incluidos los migrantes que se establecen en el país de acogida, independientemente de su situación u origen. Sin embargo, son necesarias políticas especiales para las personas con vulnerabilidades particulares (como los refugiados), y un enfoque comunitario y una ayuda específica a medida —en lugar de un enfoque único— pueden generar mejores resultados.

► José Antonio Moreno Díaz es miembro del Comité Económico y Social Europeo y ponente de los dictámenes sobre "El coste de la no-inmigración en la UE" y "Normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (refundición)". Abogado y representante por CC. OO.