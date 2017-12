Bruselas investiga si Holanda permitió a IKEA pagar menos impuestos

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para determinar si dos pactos fiscales que Holanda concedió a IKEA le permitieron pagar menos impuestos y, por tanto, le otorgaron una "ventaja competitiva" con respecto a otras empresas en contra de las normas europeas.

La investigación concierne en concreto dos pactos fiscales concedidos en 2006 y 2011 a la empresa Inter IKEA, uno de los dos grupos que operan el negocio de la multinacional sueca de venta de mobiliario, según anunció este lunes la Comisión Europea.

