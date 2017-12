Bruselas, preocupada por la reforma fiscal en EEUU, baraja tomar medidas

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea estudia tomar medidas si la reforma fiscal recién aprobada en Estados Unidos entra en vigor tal y como ha sido adoptada, puesto que le preocupa que algunas disposiciones violen las normas de la Organización Mundial del Comercio y puedan perjudicar los intercambios bilaterales.

"Estamos siguiendo esto muy de cerca y analizándolo para ver qué efectos podrían tener en Europa, para nuestras empresas y las regulaciones internacionales", dijo este jueves la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.

La comisaria afirmó, sin embargo, que es "demasiado pronto" para decir cuáles serán estos efectos y las medidas a tomar.

El Ejecutivo comunitario indicó este miércoles en una declaración que "reflexionará sobre todas las medidas que pueda ser necesario tomar si la ley entra en vigor tal como ha sido adoptada" y que "todas las opciones están sobre la mesa".

La Comisión quiere analizar el texto definitivo con "mayor detalle", así como el modo en que se implementarán las medidas, y está en contacto para ello con las autoridades estadounidenses.

Bruselas está preocupada en particular por dos provisiones incluidas en la reforma impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump, que ayer recibió el visto bueno definitivo del Congreso estadounidense.

Cree que la deducción que se aplicará a los beneficios intangibles derivados del extranjero dará un trato preferencial a la propiedad intelectual más amplio que el que conceden otros regímenes internacionales, incluso a aquella propiedad que haya sido generada fuera de Estados Unidos.

Considera que en la práctica la medida supondrá un subsidio a las exportaciones puesto que los beneficios generados por la exportación de derechos de propiedad intelectual son menos gravados que aquellos obtenidos con las ventas domésticas.

Medidas "discriminatorias"

Por otra parte, le preocupa el denominado impuesto contra la erosión de la base imponible y anti-abusos (BEAT, en inglés) porque cree que podría llevar a que algunos pagos sean gravados dos veces, especialmente en la industria financiera, y afectar a los pagos entre empresas del mismo grupo que son necesarios para que la banca cumpla sus requisitos de capital.

El Ejecutivo comunitario cree que estas medidas son "discriminatorias" y podrían violar las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la erosión de la base imponible y las de la Organización Mundial del Comercio OMC).

Bruselas se alegra, no obstante, de que finalmente no se haya incluido en el texto definitivo el impuesto sobre consumos específicos, que hubiera violado en su opinión las normas de la OMC sobre el comercio de bienes y servicios.

La Comisión Europea envió el 12 de diciembre una carta al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y a otros once congresistas y senadores americanos en la que advertía de que la reforma podría "perjudicar seriamente el comercio y los flujos de inversión" entre la UE y EEUU.

Un día antes los ministros de Finanzas de las grandes economías de la UE -España, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia- le habían remitido también una misiva en la misma línea, avisando de que la reforma estadounidense podría "distorsionar" tanto los acuerdos fiscales internacionales como el entorno para la inversión.

Trump celebra por todo lo alto su primera gran victoria con la reforma fiscal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró por todo lo alto haber logrado la aprobación del "mayor recorte de impuestos de la historia" del país, después de que el Congreso diera el visto bueno definitivo a su tan buscada reforma fiscal.

El Congreso de EEUU aprobó finalmente la reforma tributaria impulsada por el magnate después de que un error procedimental obligara este martes a hacer una modificación de última hora antes de ser aprobada por el Senado.

Tras los cambios requeridos y el voto posterior a favor de la Cámara Alta (51-48), la Cámara de Representantes volvió a votar hoy como un mero trámite con 224 votos a favor (todos republicanos) y 201 en contra (los demócratas más 12 votos conservadores).

Así, los republicanos han culminado el mayor recorte fiscal en décadas, que no obstante añadirá casi 1,5 billones de dólares al déficit de Estados Unidos.

"Le prometí a los estadounidenses un recorte de impuestos grande y hermoso para Navidad. Con la aprobación final de esta legislación, eso es exactamente lo que están obteniendo", dijo el mandatario en un breve comunicado tras el voto final en el Capitolio.

"Me gustaría agradecer a los miembros del Congreso que apoyaron este histórico proyecto de ley, que representa una victoria extraordinaria para las familias, los trabajadores y las empresas estadounidenses", agregó el presidente, en referencia a la primera reforma tributaria integral en EEUU desde 1986.

Trump apuntó que el desempleo continúa cayendo en el país, que "el mercado de valores se encuentra en un nivel récord" y prometió que los salarios "pronto subirán".

"Al reducir los impuestos y reformar el sistema roto, ahora estamos vertiendo combustible de cohetes en el motor de nuestra economía. Estados Unidos ha vuelto a ganar, y estamos creciendo como nunca antes", se congratuló el magnate, sobre su primera gran victoria legislativa desde que llegara a la Casa Blanca.

