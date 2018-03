Bruselas cree que no hay abismos insuperables para acordar el presupuesto europeo

Madrid (EuroEFE).- El comisario europeo para la Planificación Financiera y Presupuestos, Günther Oettinger, explicó en Madrd que "no hay abismos" insuperables en la Unión Europea (UE) sobre el futuro presupuesto comunitario, aunque cada país tenga sus prioridades nacionales y las posturas sean, en muchos casos, muy divergentes.

En una comparecencia este lunes en el Parlamento español, señaló que el "brexit" provocará "recortes moderados" en el presupuesto europeo 2020-2027, ya que se dejarán de ingresar entre 12.000 y 14.000 millones de euros anuales que genera Gran Bretaña.

"Recortes moderados y sopesados"

La salida de este país de la UE supone una pérdida económica "estructuralmente importante", ya que es una economía próspera que ha sido siempre "pagador neto", argumentó el comisario.

Además, la UE debe asumir actualmente "nuevas tareas y gastos, cada vez más importantes" en relación con la defensa de las fronteras, la lucha contra el terrorismo, la inmigración provocada por las guerras y más ayudas al desarrollo.

Oettinger abogó por la necesidad de que Europa aumente sus recursos en defensa, pues hay que hacer frente al terrorismo y a la ciberdelincuencia.

La Comisión Europea (CE) propondrá "recortes moderados y sopesados", aunque no afectarán a los programas Erasmus y al proyecto Horizonte 2020, ya que se trata de la juventud y del futuro de Europa.

El comisario explicó que en esas cuentas hay unos ingresos estimados de unos 150.000 millones de euros y el 85 % del gasto se dedica a la Política Agraria Común (55.000 millones de euros anuales), a la de cohesión europea para proyectos de infraestructuras, de formación o educación, a infraestructuras transeuropeas, a "Horizonte 2020" y a proyectos Erasmus.



En una reunión con periodistas, también en Madrid, Oettinger comparó, metafóricamente, la dificultad de alcanzar el acuerdo presupuestario con "la elección de un papa", hasta que llega la "fumata blanca".

De España se lleva varios mensajes clave:

Mensajes que le transmitieron el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo, quien destacó la sintonía con Oettinger en la necesidad de "impulsar la confianza, la inversión y el crecimiento" con el próximo presupuesto europeo.

Let´try to be ambitious in the next #EUBudget. It should shape our vision of a stronger and more integrated Europe. I agreed today with Commissioner @GOettingerEU during our meeting at @SpainMFA: we need a clear #MFF in order to boost confidence, investment and growth. pic.twitter.com/MDjnwPVZUJ