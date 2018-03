Siete países de la UE facilitan la evasión de impuestos, avisa la CE

Bruselas (EuroEFE).- Bélgica, Chipre, Malta, Holanda, Irlanda, Hungría y Luxemburgo, todos ellos Estados miembros de la Unión Europea (UE), cuentan con unas políticas de planificación fiscal agresiva que pueden contribuir a eludir impuestos, advirtió este miércoles la Comisión Europea (CE).

Las prácticas de estos países pueden llegar a "socavar la justicia e igualdad de condiciones" en el mercado interior e incrementan la carga sobre los contribuyentes de la UE, según el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.

We must ensure that #FairTaxation becomes the rule – a rule without exceptions! @EU_Taxud