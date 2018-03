La eurozona encara dividida su reforma para una mayor integración

Bruselas (EuroEFE).- Los diecinueve países de la moneda única europea encaran las negociaciones para reforzar la eurozona divididos entre los partidarios aumentar la integración y los que piden dar prioridad a las mejoras a nivel nacional, pero confían en acordar algunas reformas en junio.

"Seguimos comprometidos a presentar en la cumbre de junio un paquete de medidas que persiga los objetivos de completar la unión bancaria, hacer nuestros bancos más seguros y aumentar nuestra habilidad para responder ante crisis", dijo el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona este lunes.

Productive meeting with @eucopresident Donald Tusk and @ecb President Mario Draghi to prepare the Euro summit of March on deepening the euro area. pic.twitter.com/acSaUgJOCz