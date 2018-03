La UE aprueba normas para evitar que bancos, consultores o abogados ayuden a evadir impuestos

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron este martes nuevas normas para obligar a los intermediarios fiscales como bancos, consultores o abogados a informar a las autoridades nacionales cuando proporcionen asesoría que pueda contribuir a evadir impuestos.

Los Veintiocho, en el consejo celebrado este martes en Bruselas, dieron luz verde a la nueva legislación, según la cual los Estados miembros deberán compartir la información recibida sobre casos de planificación fiscal agresiva transfronteriza con el resto de socios comunitarios mediante una base de datos centralizada. Ello debería permitir identificar nuevos riesgos y bloquear iniciativas perjudiciales.

Además, los países estarán obligados a imponer sanciones a los intermediarios que no cumplan con las medidas de "transparencia", precisó el Consejo de la UE en un comunicado.

Las revelaciones de los "papeles de Panamá" en 2016 y de los "papeles del paraíso" en 2017 han puesto el foco sobre el papel de los asesores, que diseñan planes para permitir a particulares o empresas escapar o reducir sus contribuciones al fisco, especialmente, a través de complicados esquemas transfronterizos.

