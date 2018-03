La CE propone un impuesto del 3 % sobre la facturación de los gigantes digitales

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha propuesto introducir un impuesto del 3 % sobre la facturación de las grandes empresas digitales para gravar las actividades que generan valor en suelo comunitario y forzarles a aumentar su contribución a las arcas públicas europeas.

La iniciativa llega a instancias de Francia y con el apoyo de las principales economías -Alemania, España, Italia o el Reino Unido, entre otros-, que pidieron medidas urgentes para acabar con las lagunas en la legislación actual, que permiten que mientras las empresas tradicionales pagan de media un 23,2 % de impuesto de sociedades, las digitales abonen solo un 9,5 %.

El impuesto que plantea Bruselas afectaría sólo a las empresas que facturen al año más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la Unión Europea (UE), con el fin de restringirlo a las grandes compañías y aquellas con presencia significativa en el bloque comunitario.

"Our pre-Internet rules do not allow Member States to tax digital companies operating in Europe when they have little or no physical presence. We present measures to ensure that all companies pay their fair share of tax” @pierremoscovici #FairTaxation https://t.co/QvqWWY3OBX