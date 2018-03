Banca y sindicatos europeos, divididos ante el impuesto a los gigantes digitales

Madrid (EuroEFE).- La propuesta anunciada este miércoles por la Comisión Europea (CE) de introducir un impuesto del 3 % sobre la facturación de las grandes empresas tecnológicas, en un primer paso por conseguir que estas compañías contribuyan de forma adecuada al fisco mientras llega una solución global, ha sido recibida de forma distinta por diferentes sectores de la economía y la sociedad civil.

La iniciativa, aplaudida por la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) y ONG como Oxfam, ha sido criticada por la Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés) y la patronal europea al considerarla una medida "unilateral".

La tasa llega a instancias de Francia y de las principales economías (Alemania, España, Italia o el Reino Unido) del bloque, que ya en septiembre pidieron medidas urgentes para acabar con las lagunas en la legislación actual, que permiten que mientras las empresas tradicionales pagan de media el 23,2 % de impuesto de sociedades, las digitales abonen solo el 9,5 %.

El Ejecutivo comunitario insiste en que esta tasa es una medida "temporal" que se aplicaría solo hasta que se adopte la solución que proponen a largo plazo, que se basa en tener en cuenta la presencia digital de las empresas para calcular dónde y cuánto deben pagar en impuesto de sociedades.

Sin embargo, según dijo la EBF en un comunicado ,"únicamente mediante un enfoque global" se conseguirá la igualdad de condiciones y evitar "dobles imposiciones involuntarias". Advirtió de que la introducción "unilateral" de nuevas normas puede perjudicar la evolución actual de la economía digital.

"Las actividades digitales llevadas a cabo por bancos y grupos bancarios se ejercen en marcos regulatorios muy estrictos y no pretenden la evasión de impuestos", resaltó el consejero delegado de EBF, Wim Mijs.

La organización bancaria advirtió de que cualquier tasa específica sobre sus actividades digitales supondría un "recargo" que se sumaría al impuesto sobre la renta corporativa ya existente, lo que daría lugar a una "doble imposición".

También la patronal europea BusinessEurope reprochó a la Comisión Europea su movimiento "unilateral" y criticó que las medidas "podrían poner en riesgo la posibilidad de crear empresas digitales que lideren el sector en nuestro continente".

Sin embargo, los cinco países del G5 defendieron que, a falta de consenso en el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), era necesario avanzar en la UE ante lo que consideran "un importante reto global". El enfoque europeo permitirá mantener la integridad del mercado único europeo de forma temporal, hasta que se implementen los cambios en el impuesto de sociedades, aclararon.

Por otra parte, el impuesto que plantea Bruselas afectaría sólo a las empresas que facturen al año más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, lo que dejará sujetas a la medida a entre 120 y 150 empresas, la mitad de ellas estadounidenses y un tercio europeas, según la CE.

Si esta propuesta sale adelante, se gravarán los ingresos por aquellas actividades digitales que requieren una mayor implicación de los usuarios, como la venta de espacio publicitario o datos o la prestación de servicios de intermediación.

En septiembre, Estonia, que presidía el Consejo de la Unión Europea, abogaba por enmendar la normativa actual para conseguir que las empresas paguen impuestos allí donde generan valor, es decir, que las obligaciones fiscales no estén solo ligadas a la presencia física de una empresa, sino también a su presencia digital.

Aún así, debido a la demora de medidas de la OCDE, la CE ha considerado que la mejor opción es ir un paso por delante mediante la introducción de un impuesto del 3 % a empresas con facturaciones millonarias como Google, Facebook, Netflix, Amazon o Apple a la espera de una solución fiscal global.

Sindicatos y ONG ven en este impuesto el inicio de un largo proceso

La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) y la ONG Oxfam celebran que la propuesta de Bruselas ayudará a que las compañías paguen impuestos donde operan y no donde se encuentre su sede.

"El impuesto del 3 % sólo afectará a un par de empresas, pero las propuestas para controlar la tributación a largo plazo introducirán a la economía europea en el siglo XXI y apoyarán tanto a Estados miembros pobres como ricos", aseguró el responsable del área de Impuestos de Oxfam, John Langedock, en un comunicado.

En este sentido, Langedock llamó a la CE a no centrar sus energías en "victorias a corto plazo", sino a trabajar conjuntamente "para crear reformas fundamentales que garanticen que la industria tecnológica pague los impuestos que debe".

Por su parte, la secretaria general adjunta de la ETUC, Katja Lehto-Komulainen, reivindicó que los impuestos "no tendrían que pagarlos sólo aquellos que no pueden evadirlos" y aseguró que "un incremento de los ingresos por la vía fiscal podría acabar llevando a una tasa impositiva más baja".

Según estimaciones publicadas por la ETUC, la Unión Europea habría dejado de percibir alrededor de 5.000 millones de euros en impuestos de gigantes de la red como Google y Facebook a lo largo de los últimos tres años.

