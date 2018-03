La Eurozona autoriza 6.700 millones más para el rescate de Grecia

Bruselas (EuroEFE).- La junta de directores del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) aprobó este martes formalmente el desembolso de un cuarto tramo de ayuda del tercer rescate financiero a Grecia por valor de 6.700 millones de euros, de los que 5.700 millones se abonarán al país mañana y el resto en mayo.

La decisión del fondo de rescate de la eurozona se produce después de que los ministros de Finanzas del área de la moneda única llegasen a un acuerdo político para el desembolso y los acreedores de Atenas constatasen que ha cumplido todas las acciones que le requirieron para obtener la ayuda.

El país utilizará los fondos para pagar su deuda, cumplir con pagos atrasados a nivel doméstico y crear un colchón de efectivo.

