La CE propone que las transacciones en la UE cuesten como una nacional

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha propuesto que todas las transacciones en euros entre países de la Unión Europea (UE) cuesten lo mismo que las realizadas a nivel nacional, como ya ocurre en la eurozona.

Actualmente, una simple transferencia a un país europeo de fuera del euro puede llegar a costar 24 euros por transferir 10 euros. Con esta normativa, las comisiones podrían reducirse a céntimos, o incluso a cero.

La iniciativa prevé que las comisiones por hacer pagos transfronterizos en euros -ya sean transferencias, pagos con tarjeta o la retirada de dinero en cajeros- sean las mismas que se cobrarían por un pago doméstico equivalente en la moneda local.

We want Europeans in non-euro area countries to have the same conditions as people in the euro area when making cross-border payments.

This means cheap euro transfers everywhere in the EU and fairer currency conversions for consumers → https://t.co/nHzGyokYCK #MyMoneyEU pic.twitter.com/GcARkDHFiS