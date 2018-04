Ramón Jáuregui admite que la lista de paraísos fiscales de la UE quedó incompleta

Panamá (EuroEFE).- El eurodiputado socialista español Ramón Jaúregui reconoció que la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) se quedó incompleta y que algunos países del ente comunitario deberían haber sido incluidos en ella.

"La lista que la Unión Europea estableció en diciembre del año pasado sobre paraísos fiscales no incluía ningún espacio fiscal opaco en Europa y los hay", admitió el miércoles 4 de abril Jáuregui, quien es miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (EuroLat).



El eurodiputado español, que no especificó a qué países se refería, dijo que la evasión fiscal ha provocado mucha "alarma social" en la Unión Europea, pero que el ente tiene que hacer "autocrítica" porque en su seno también hay "espacios fiscales opacos".



Jáuregui puso como ejemplo el entramado societario que usan las "multinacionales tecnológicas" para evadir los impuestos de sociedades en Europa.



"No podemos establecer dónde han obtenido beneficios (las multinacionales tecnológicas) porque juegan con un espacio globalizado y nos presentan problemas que las Haciendas públicas no saben resolver técnicamente", afirmó el político español en rueda de prensa tras la instalación oficial de varias comisiones permanentes de la Eurolat que van a celebrar esta semana sesiones en Panamá.



La UE publicó en diciembre pasado una lista negra con 17 países y jurisdicciones considerados paraísos fiscales y en la que actualmente solo quedan siete: Samoa Americana, Bahamas, Guam, Namibia, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Quejas de Panamá por las exigencias

Jáuregui recordó que Panamá fue incluida en un primer momento "de manera circunstancial" en esa lista, pero que apenas un mes después fue excluida por su compromiso en la lucha contra la evasión.



"Panamá está haciendo esfuerzos de transparencia y de cooperación fiscal y yo quiero agradecerlo porque eso es bueno para Panamá y bueno para la fiscalidad en el mundo", aseguró.



Junto a Jáuregui también intervino en la instalación de las comisiones el otro copresidente de la EuroLat, el diputado panameño Elías Castillo, quien denunció que la inclusión en listas discriminatorias provoca efectos "perniciosas" en las economías de los países señalados.



Castillo, quien también es presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), indicó que todavía hay países europeos que mantienen a Panamá en listas negras a pesar de los avances que ha realizado el país centroamericano.



"Para algunos países europeos nunca son suficientes los ajustes que hemos venido realizando en nuestra legislación en materia de transparencia fiscal, de combate al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, pues nos siguen censurando", lamentó el diputado panameño.



Panamá publicó el pasado 9 de marzo una lista de 20 jurisdicciones de Latinoamérica, Europa y Asia que le aplican medidas discriminatorias o restrictivas, una medida inédita en el país y que constituye el primer paso para la puesta en marcha de medidas de reciprocidad.



La lista panameña estaba compuesta en un principio por Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, Uruguay, Venezuela, Croacia, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, Polonia, Portugal, Camerún, Georgia, Rusia y Serbia.

