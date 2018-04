152 banqueros españoles ganaron más de un millón de euros en 2016

Londres (EuroEFE).- El número de banqueros españoles con remuneraciones anuales de más de un millón de euros creció un 20,63 % en 2016 respecto al año anterior. Con ello alcanzó un total de 152, según refleja un informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) divulgado este miércoles.



Esta cifra representa la de mayor aumento registrada en ese periodo en la Unión Europea (UE), seguido por el 15,17 % de Francia, cuyo sector tuvo hace dos años 205 banqueros millonarios, señaló el análisis de este organismo supervisor.



Frente a estas subidas, la EBA indicó que el número de altos ejecutivos que ganan más de un millón de euros al año en el conjunto de la UE descendió un 10,6 % entre 2015 y 2016, debido, sobre todo, a las oscilaciones en el tipo de cambio entre la moneda comunitaria y la libra esterlina.



No obstante, ese porcentaje creció "significativamente" entre 2010 y 2016, cuando se registraron 4.597 banqueros millonarios, 1.170 más, y el tipo de cambio de las dos divisas fue casi el mismo en ambos años, precisó el informe.



El país con más banqueros millonarios en 2016 fue el Reino Unido, con 3.529, lo que supone el 76,77 % de total comunitario, a pesar de que su número se redujo en un 14,61 % desde el año anterior.



Por detrás de ese país se sitúan Alemania, con 253 millonarios, Francia, con 205, Italia, con 172 y España, con los 152 citados.

EBA observes a decrease in the number of high earners in 2016. Read more on the #remuneration #trends in 2015 and 2016 in the full #Report: https://t.co/CVdZG5hIv6 pic.twitter.com/2ij9lEDrDp